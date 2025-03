Boeing chce vycouvat z dohody v kauze tragických havárií letadel 737 MAX. Rodiny pozůstalých zuří

Boeing se dostal do hledáčku médií kvůli snaze vycouvat z dohody o přiznání viny v případu dvou tragických havárií letadel 737 MAX. Vážné nehody si v letech 2018 a 2019 vyžádaly celkem 346 životů, odhalily závažné problémy s řídicím systémem MCAS a z maxů se stal na nějaký čas strašák, ve kterém nechtěl nikdo cestovat. Americký výrobce letadel nyní usiluje o mírnější zacházení ze strany ministerstva spravedlnosti.

V původním ujednání z července loňského roku Boeing souhlasil s tím, že se přizná k trestnému činu spiknutí s cílem podvést americkou Federální leteckou správu (FAA). Zavázal se také k zaplacení pokuty ve výši 243,6 milionů dolarů a investici dalších 455 milionů do zlepšení bezpečnosti a dodržování předpisů.

Součástí ujednání bylo i jmenování nezávislého kontrolora na období tří let. Tento návrh však v prosinci 2024 smetl ze stolu federální soudce Reed O'Connor, který měl výhrady k ustanovení týkajícího se výběru kontrolora. Vadilo mu i to, že dohoda oslabovala roli soudu v dohledu nad její realizací. Sám označil celou kauzu za „možná nejsmrtelnější firemní zločin v historii USA“. Celá záležitost se tak protáhla až do současné administrativy Donalda Trumpa.

Nová administrativa a snaha zařadit zpátečku

Po nástupu nové administrativy se změnil přístup ministerstva spravedlnosti. Boeing nyní usiluje o zmírnění podmínek – rád by se vyhnul stigmatu odsouzené firmy, a především nezávislému dohledu. Přitom právě tento dohled měl být zárukou, že se podobná tragédie už nebude opakovat.

Nynější snaha Boeingu o zmírnění trestu vyvolává oprávněné rozhořčení u rodin obětí. Ty považují původní ujednání za příliš mírné a nedostatečně postihující odpovědnost společnosti za ztrátu jejich blízkých. Právníci zastupující pozůstalé naléhají na ministerstvo spravedlnosti, aby odmítlo další vyjednávání a přistoupilo k plnohodnotnému trestnímu stíhání. Argumentují, že rodiny si zaslouží spravedlivý proces a zadostiučinění.

Řada nekončících problémů

Celá kauza nabyla na aktuálnosti po incidentu z ledna 2024, kdy se za letu Boeingu 737 MAX 9 společnosti Alaska Airlines uvolnil panel se záslepkou dveří. Tato událost znovu oživila obavy ohledně kvality výroby a kontrolních procesů. Ministerstvo spravedlnosti následně zahájilo nové vyšetřování a klasifikovalo cestující z letu 1282 jako potenciální oběti trestného činu.

Vývoj situace bedlivě sleduje i soudce O'Connor, který stanovil datum předložení návrhů a stanovení dalšího postupu na 11. dubna 2025. Jisté je, že případ Boeingu 737 MAX se zapíše do historie jako jeden z nejzávažnějších firemních skandálů v USA a jeho důsledky budou mít dlouhodobý dopad na celé letecké odvětví.