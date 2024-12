Boeing má další problém. Soudce zamítl dohodu týkající se dvou smrtelných nehod letadel 737 MAX

V roce 2018 a 2019 zasáhly svět dvě tragické nehody letadel Boeing 737 MAX. První z nich, Lion Air 610, spadlo do moře u Indonésie, druhé, Ethiopian Airlines 302, narazilo do země nedaleko Addis Abeby. Tyto havárie, při nichž zahynulo celkem 346 lidí, byly způsobeny chybou v systému MCAS. Systém, který měl zabránit pádu, opakovaně strhával letadla do neovladatelného klesání.

Následné vyšetřování odhalilo, že Boeing před regulátory i aerolinkami zatajil zásadní informace o systému MCAS. Výcvik pilotů byl omezen na minimum, aby se snížily náklady a zachovala konkurenceschopnost vůči Airbusu. Výsledkem byl celosvětový zákaz provozu letadel 737 MAX a obrovské finanční ztráty pro Boeing, který za poslední čtyři roky přišel o více než 23 miliard dolarů.

Zamítnutá dohoda

V roce 2021 dosáhl Boeing s americkým ministerstvem spravedlnosti takzvané odložené dohody o stíhání, která firmě umožnila vyhnout se trestnímu stíhání výměnou za pokutu 2,5 miliardy dolarů a závazek zlepšit bezpečnostní postupy. Rodiny obětí však dohodu označily za „příliš mírnou“, protože nebrala v úvahu ztrátu lidských životů a nepožadovala dostatečné vyvození odpovědnosti.

5. prosince 2024 texaský soudce federálního soudu Reed O'Connor zamítl aktualizovanou verzi dohody mezi Boeingem a ministerstvem spravedlnosti. Ta zahrnovala přiznání viny, pokutu 243 milionů dolarů a zavedení nezávislého dohledu nad dodržováním pravidel proti podvodům. Soudce označil návrh za neadekvátní a zaměřil se na problematiku výběru dohlížitele, která podle něj podrývá důvěru veřejnosti.

Podle O'Connora vládní dohled nad Boeingem v posledních třech letech selhal. Soudce také kritizoval fakt, že by se dohlížitel měl zodpovídat vládě, nikoli soudu, což omezuje nezávislost jeho role. Obě strany mají nyní 30 dní na vyjednání nové dohody, jinak může být celý případ předán k soudu.

Boeing ve velkých problémech

Právníci rodin obětí označili rozhodnutí soudu za zásadní zlom. „Toto je důležitý krok k zajištění odpovědnosti Boeingu za jeho smrtelnou chybu,“ uvedl jeden z právních zástupců Paul Cassell. Rodiny doufají, že nový návrh bude zahrnovat výraznější tresty i větší uznání tragédie.

Právní problémy Boeingu doprovází i vážné komplikace v oblasti výroby. Po nedávné stávce zaměstnanců firma stále neobnovila výrobu svého nejprodávanějšího modelu 737 MAX. Incident z ledna 2024, kdy během letu Alaska Airlines odpadla záslepka nouzového východu, byl známkou širších problémů s kvalitou výroby a kontroly, které přiměly FAA k intenzivnějšímu dohledu.

Boeing se snaží obnovit důvěru veřejnosti i regulátorů, ale jeho problémy daleko přesahují hranice běžných technických závad. Kromě finančních ztrát a ztráty prestiže musí čelit důsledkům své kultury zaměřené na zisky na úkor bezpečnosti. Rozhodnutí texaského soudu je jen dalším bodem na seznamu dlouhých problémů, které Boeing musí řešit, aby se mohl vrátit na výsluní leteckého průmyslu.

Zdroje: arstechnica.com, aviationsourcenews.com, aljazeera.com.