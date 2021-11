Boeing postaví další síť internetových družic. Dostal zelenou od FCC, pospíchat ale nechce

Boeing dostal od federální komise FCC zelenou k vypuštění 147 družic, které nabídnou širokopásmové internetové připojení a další telekomunikační služby pro domácnosti, podniky i veřejnou správu.

132 z nich by mělo Zemi obíhat na nízké oběžné dráze ve výšce 1 056 kilometrů nad povrchem. Zbytek pak bude mnohem výše okolo geostacionární dráhy (27 355 až 44 221 km). Družice mohou používat kmitočty 37,5-42 GHz pro downlink a 47,2-50,2 GHz a 50,4-51,4 GHz pro uplink.

Na nebi by tedy mohlo být na sklonku desetiletí docela těsno, vedle největších sítí Starlink, Kuiper a snad i opomíjeného OneWebu totiž přibude ještě (byť mnohem menší) Boeing.

Síť od Boeingu bude hotová až ve 30. letech

Podle předpisů FCC musejí operátoři vypustit alespoň 50 % družic v prvních šesti letech a zbytek do devíti let, aby zbytečně neblokovali pásmo ostatním zájemcům. Nejblíže je splnění tohoto plánu Starlink, Boeing se ale k podobnému tempu nejspíše nechystá.

Firma totiž v přihlášce žádá o výjimku a během šesti let hodlá vypustit pouze prvních pět družic na nejvyšší oběžnou dráhu. Zbývající více než stovku satelitů pak chtěla vypustit v průběhu dvanácti let od získání licence – tedy nejpozději do roku 2033.

FCC ale tento požadavek zamítla s tím, že neshledala žádné podstatné důvody, roč by měla firma blokovat prostor i pásmo tak dlouhé roky bez zjevné akce. Boeing si ale může o odložení zažádat znovu.

Další síť tedy asi ještě dlouhé roky nebude žádnou konkurencí pro ostatní velké ryby, takový Starlink ale přesto vznesl námitky s tím, že se obává rádiových interferencí a vzájemného rušení komunikace. Komise FCC ale podobné obavy smetla ze stolu.

Plné znění licence pro vypuštění 147 družic: