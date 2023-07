Boeing testuje na moři velkou autonomní ponorku Orca. Položí miny, zneškodní miny, zvládne průzkum i boj

Boeing Defense nedávno zveřejnil první video velké autonomní ponorky Orca, které zachycuje její testy na moři. Orca je podvodní dron typu XLUUV (extra-large unmanned undersea vehicle) o délce 26 metrů a hmotnosti 80 tun.

Pentagon si jich v roce 2019 objednal celkem 5 pro americké námořnictvo. Letos v dubnu (2023) byla první Orca pokřtěna v kalifornském Huntington Beach.

Dostupných informací není mnoho. Na zmíněném videu je patrný jen periskop s částí trupu, kolem něhož skotačí delfíni. Orca ale každopádně představuje průlomový koncept plně autonomní ponorky, která může samostatně operovat celé měsíce na rozmanitých misích, s jenom malou či vůbec žádnou asistencí lidských operátorů.

Program Orca není zcela bezproblémový. Americká vládní agentura Government Accountability Office (GAO) loni v září konstatovala, že program již přetáhl původní rozpočet o 64 procent, což dělá nárůst o 242 milionů dolarů, a že je nejméně o 3 roky zpožděný. Boeing původně plánoval dodat první ponorku v prosinci 2020. Teď doufají, že to stihnou do června 2024.

Podvodní průzkum, elektronický boj i zneškodňování min

Autonomní ponorka Orca by měla být primárně určena k pokládání min. Rovněž má k dispozici velký nákladní prostor, v němž mohou být umístěny protilodní zbraně nebo další vybavení, podle typu mise, na kterou Orca vypluje. Ponorka by mohla nést střely s plochou dráhou letu, torpéda nebo i vzdušné drony, které by pro ponorku prováděly průzkum nad hladinou.

Námořnictvo chce tyto ponorky využívat i pro podvodní průzkum, elektronický boj, zneškodňování min protivníka nebo i k mapování mořského dna s pomocí sonaru se syntetickou aperturou.

Velké autonomní ponorky mohou být pro protivníka velmi nepříjemné. Mohou například blokovat kriticky významné námořní cesty, námořní obchod, přístavy nebo loděnice. Také mohou zaminovat řeky, kanály či mělké pobřežní vody hluboko na území protivníka.

Orca by měla být vybavena hybridním dieselovým a elektrickým pohonem, díky němuž se pohybuje pod hladinou velmi tiše. Dobíjení moderních lithium-iontových baterií mají na starost dieselové generátory, které k provozu potřebují vzduch. S tímto pohonem může Orca zůstat na moři celé měsíce a plavit se pod vlnami rychlostí kolem tří uzlů.

Titulní obrázek je pouze ilustrační.