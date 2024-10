Boeing to nevzdává. Do programu vývoje kosmické lodi Starliner hodlá investovat další stovky milionů dolarů

Společnost Boeing hodlá pokračovat ve vývoji kosmické lodi Starliner. Administrátora NASA Billa Nelsona o tom již v srpnu ujistil její nový výkonný ředitel Kelly Ortberg.

„Deklaroval záměr pokračovat v řešení problémů, jakmile bude Starliner bezpečně zpět,“ komentoval to tehdy Nelson. Dodal však, že otazník stále visí nad náklady potřebnými na realizaci dalšího zkušebního letu s posádkou.

Nyní to vypadá, že ve třetím čtvrtletí by Boeing do tohoto programu mohl „nalít“ dalších několik set milionů dolarů. Konkrétně je podle dostupných informací k dispozici částka 400 milionů dolarů, z níž však mají být financovány rovněž práce na dronu MQ-25.

Chystá se snižování počtu zaměstnanců

Ortberg ve své zprávě ze dne 11. října připustil, že v oblasti Defense, Space & Security (BDS) má Boeing potíže. „V BDS naše výkonnost ve vývojových programech s pevnou cenou prostě není taková, jaká by měla mít,“ uvedl.

Kromě toho oznámil, že jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky na světě v nadcházející době propustí 10 % své pracovní síly, neboli zhruba 17 000 zaměstnanců.

Důvodem jsou nejen výše zmíněné problémy v BDS, ale i stávka ovlivňující podnikání v oblasti komerčního letectví. Je samozřejmě otázkou, jaké bude mít toto plánované propouštění dopad na chod firmy.