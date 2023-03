Bojové drony Reapery dostanou vlastní hejna malých dronů

Foto: U.S. Air Force

V budoucích leteckých operacích budeme podle všeho stále častěji vídat nejen velké stroje, ale také hejna malých dronů. Velitelství speciálních operací amerického letectva AFSOC (Air Force Special Operations Command) sází na týmy lidských operátorů, umělých inteligencí a hejn dronů.

Podle nedávného prohlášení svého velitele generála Tonyho Bauernfeinda na nedávném sympoziu Global SOF Special Air Warfare Symposium ve Fort Walton Beach na Floridě, rovněž počítají s tím, že poskytnou hejna dronů velkým bojovým dronům General Atomics MQ-9 Reaper.

Velitelství AFSOC pracuje na projektu Adaptive Airborne Enterprise (A2E), jehož cílem je vývoj vysoce autonomních hejn malých dronů pro průzkum a možná i pro údery na protivníka. Projekt by měl rovněž přinést snížení počtu lidí potřebných k ovládání takových hejn na jediného lidského operátora.

Jak uvedl Bauernfeind, projekt A2E by měl ve třech fázích vyvinout týmy lidských operátorů a umělých inteligencí pro letecké mise, které budou řídit roje dronů. Půjde o drony skupiny 1 a 2 podle kategorií Pentagonu pro vojenské drony, čili stroje o hmotnosti do 55 kilogramů, které operují do výšky 1 kilometru.

Umělé inteligence a pokročilá rozhraní mezi člověkem a strojem

Podle představ AFSOC by hejna těchto malých dronů měly vypouštět za letu právě Reapery nebo i drony středních velikostí. Vize AFSOC zahrnuje umělé inteligence a pokročilá rozhraní mezi člověkem a strojem, díky nimž budou lidští operátoři ovládat současně více velkých dronů a ještě více malých dronů.

Reapery se svým 30hodinovým letem a schopností nést slušný náklad je již dlouho klíčovou technologií speciálních operací amerického letectva. Zároveň je ale zřetelné, že způsob, jakým Američané tento stroj využívají, vlastně moc neodpovídá představě o „bezpilotních letounech.“

Lidští operátoři sice mohou být od Reaperů vzdálení i tisíce kilometrů, ale každopádně tráví dlouhé hodiny jejich pilotováním, sledováním terénu a analyzováním získaných dat. Velitelství AFSOC spoléhá na to, že zavedení pomocných umělých inteligencí a hejn dronů promění Reapery na více „bezpilotní,“ než jsou doposud.