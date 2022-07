Bojový vrtulník Raider X bude rychlý, obratný i odolný. Pro Pentagon ho vyvíjí Sikorsky a už ukázal prototyp

Americký Pentagon hodlá nahradit své lehké víceúčelové vrtulníky Bell OH-58 Kiowa, které sloužily od roku 1967 novým typem lehkého vrtulníku, co bude určený pro průzkum spojený s bojovými operacemi.

Za tímto účelem vznikl modernizační program Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). V rámci tohoto programu vyvíjí americká společnost Sikorsky Aircraft Corporation průzkumný-útočný vrtulník Raider X.

Sikorski nedávno zveřejnil snímky prvního prototypu Raider X, které byly pořízeny v zařízení společnosti ve West Palm Beach na Floridě. Prototyp je vybavený modulárními zbraňovými systémy s řízenými střelami a automatickým kanonem ráže 20 mm.

Koncept Raider X představuje rychlou, obratnou a odolnou helikoptéru s koaxiálními, čili souosými rotory o průměru 12 metrů, umístěnými nad sebou.

Podle dřívějších odhadů by měl Raider X dosahovat maximální rychlosti přes 460 km/h a operovat ve výškách přes 2 700 metrů. Hmotnost stroje by měla být asi 6,5 tuny.

Výkon, bezpečnost, palebná síla...

Raider X je příkladem revolučního přístupu Pentagonu, který zahrnuje rychlý vývoj a následné nasazení nových technologií, co by měly ovlivnit situaci na bojištích. Stroje jako Raider X jsou vybaveny pro náročná prostředí, v nichž lze očekávat střety s protivníky.

Raider X přitom podle společnosti Sikorski nabízí výkon, bezpečnost posádky i palebnou sílu v takové míře, aby tyto vrtulníky dominovaly v průzkumných-bojových misích.

Americké ozbrojené síly potřebují vrtulník, který bude schopný operovat ve složitém letovém prostoru a komplikovaném prostředí, vůči relativně zdatnému protivníkovi s pokročilými systémy protivzdušné obrany.

Pentagon v současnosti vlastně nemá lehký a rychlý stroj, který by byl schopný provádět průzkum bojem a zároveň útočit, přičemž by se mohl pohybovat v radarových stínech a v „kaňonech“ městských džunglí dnešního světa.

Koncept Raider X postoupil v březnu 2020 do dalšího kola programu FARA, společně s vrtulníkem Bell 360 Invictus společnosti Bell Textron. V dohledné době by mělo dojít na letové testy, které by mohly rozhodnout o konečném vítězi modernizačního programu.