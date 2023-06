Bosch posunul elektrokola na nový level. Performance Line SX je motor, o kterém nevíte

Nevíte o něm, když máte kolo nést, protože je lehký. A nevíte o něm ani po akustické stránce – skoro není slyšet. Ale postupně…

Ve Frankfurtu začíná veletrh Eurobike a Bosch na své domácí půdě představil motor Performance Line SX určený pro lehká elektrokola. Na Živě jste si mohli nedávno přečíst sérii článků o klasických terénních elektrokolech – jsou těžká, mají široké pneumatiky, výkonný motor, velkou baterii a jejich dojezd koketuje s hranicí 100 km.

Ale ne každý chce takový hardcore, a tak se souběžně vyvíjí kategorie lehkých elektrokol Light eMTB. Typicky jsou o 5 až 8 kg lehčí, takže se s nimi lépe manipuluje, snáze je vynesete do bytu ve třetím patře, vejdou se do výtahu... Motor i baterie jsou menší, celá stavba je méně nápadná.

Druhou stranou mince je menší točivý moment (v tomto případě 55 Nm, což je pro těžké eMTB spíše startovací hodnota) a menší dojezd – cíleně to však neoznačuji za nevýhodu – někdo prostě netouží z kola dělat motorku a dojezd v nižších desítkách kilometrů mu stačí, zkrátka je to otázka preferencí.



Velký trumf tohoto motoru – jeho malé rozměry mění pravidla pro konstrukci elektrokol.

Motor Performance Line SX váží 2 kg, s ním představená baterie CompactTube 400 další 2 kg, společně s ovladačem, displejem a nutnou kabeláží se dostáváme jen lehce nad 4 kg. Ne že by to byla neznatelná hmotnost, ale už to není přítěžek, který by zásadně měnil způsob zacházení s kolem (ať už při jízdě, nebo při manipulaci, přenášení).

Zmíněná CompactTube 400 je nejlehčí baterie v nabídce Bosch eBike, který lze integrovat do relativně tenké spodní rámové trubky rámu. Díky inovativní technologii článků má také nejvyšší hustotu energie, takže při dvou kilogramech pojme 400 Wh.



Bosch PowerMore 250 – vyberte si – chcete lahev s vodou, nebo o 60 % delší dojezd?

Pokud budete přece jen toužit po větším dojezdu, je tu PowerMore 250 – dodatečný akumulátor o kapacitě 250 Wh, váze 1,6 kg a velikosti láhve na vodu. Vtipné je, že jej nemusíte vozit pořád – na běžné cesty do práce může zůstat doma, před větší výletem sundáte košík na lahev, a na její místo nacvaknete tenhle modul, který zvedne dojezd o 60 %.

Tolik teorie, jdeme na praxi

Motor jsem si ve Frankfurtu mohl vyzkoušet vestavěný do tří kategorií kol:

civilní městské kolo (eUrban): Právě zde mi lehký pohon dával největší smysl – na pravidelné dojíždění po městě budou zpravidla nižší desítky kilometrů dojezdu bohatě stačit a snadná manipulace s kolem se hodí při pravidelném vynášení z domu, do kanceláře atd.

elektrický gravel bike (eGravel), zjednodušeně řečeno silniční kolo s charakteristicky zahnutými řídítky, ale zesíleným rámem a širšími pneumatikami, takže zvládne lehčí terén – typicky lesní a polní cesty. Tenhle typ kola by těžká technika klasického elektrokola „zabila", ale v lehké edici dává smysl.

zjednodušeně řečeno silniční kolo s charakteristicky zahnutými řídítky, ale zesíleným rámem a širšími pneumatikami, takže zvládne lehčí terén – typicky lesní a polní cesty. Tenhle typ kola by těžká technika klasického elektrokola „zabila“, ale v lehké edici dává smysl. celoodpružené horské kolo určené do těžkého terénu. Myslel jsem si, že k tomuto typu kola nebude lehký pohon příliš pasovat, ale do popředí vystoupila nízká hmotnost, agilita, obratnost. V technickém sjezdu o těch 4 kg zátěže téměř nevíte, nepřekazí ani skoky, naopak výkon byl dostatečný i na technicky náročný výjezd po kamenech a stejně jako u těžkého elektrokola motor odstraní agonii při stoupání zpět na kopec. Nicméně právě tady bude limitujícím faktorem dojezd – s malou baterií to jednoduše nebude na celodenní výpravu (kterou těžká elektrokola zvládnou), ale jen kratší švihy.



No name eGravel a eMTB. Bosch z úcty ke svým partnerům neřekl, o jaká kola jde (a ani nezkoušejte hádat, jsou vyrobená pouze pro předvedení systému). V nabídce zavedených značek se Performance SX začne objevovat na podzim 2023.



Takhle nějak mohou vypadat lehká městská elektrokola se systémem od Bosche.

Dojmy z jízdy

Ticho. Vlastně jsem si to uvědomil až po dvaceti minutách při prvním technickém výjezdu, kdy motor dostal pořádně zabrat a trochu se ozval. Jinak je zticha. V ruchu města jeho zvuk suverénně zanikne, ale nevnímáte jej ani v tichém lese, kde jej přehlučí vítr a zvuk odvalujících se pneumatik.

Plynulost. Bosch pro to má v tiskové zprávě hromadu vzletných frází, ale pravda je, že tady se naprosto stírá hranice mezi záběrem motoru a jezdce. Výkonnější a těžší motor Bosch Performance Line CX testovaný před několika týdny nelze označit za neurvalý či necivilizovaný, ale když zabere, tak o tom víte. S novým Performance SX je vše tak hladké a plynulé, že jsem první půlhodinu civěl na displej s grafikou, ve které se skládá výkon jezdce s výkonem motoru, abych se ujistil, že pracuje. Bylo to jak kdybych neměl motor, ale o 250 wattů výkonnější nohy.

Stejně tak při dosažení zákonem stanovené hranice 25 km/h se tah neznatelně odpojí. Navíc Bosch říká, že o polovinu snížil odpor pedálů, takže nic nebrání dalšímu zrychlování vlastní silou.



Dojezd? Jako vždy záleží na terénu, hmotnosti jezdce, režimu a způsobu jízdy, okolní teplotě a dalších parametrech. Nové jsou i ovladače, ale v tomto případě jde o jemnou evoluci na základě ergonomických požadavků.

Skvělé, sofistikované. Tohle je evoluce technologie v praxi. Elektrokolo s takhle předvídatelným motorem se přiblíží ještě širší veřejnosti, která se doteď mohla leknout nějakých agresivních reakcí starších motorů. Pokud se chcete dozvědět více o charakteristice motoru, jak posouvá techniku jízdy v terénu, mohu doporučit článek Petra Bureše na MTBS.cz.

Není to jen o hardwaru



Bosch výrobcům kol dodává ucelený systém.

Bosch pro nový motor a elektrické gravely vyvinul i nový jízdní režim Sprint, který má motivovat a napomáhat ke svižné sportovní jízdě. Na úsecích s vysokou frekvencí šlapání poskytuje podporu, která je neúměrná vlastnímu výkonu – čím rychleji šlapete do pedálů, tím vyšší úroveň podpory dostanete. Stejně jako všechny jízdní režimy v rámci Chytrého Systému lze i režim Sprint individualizovat v mobilní aplikaci eBike Flow.



Další novinkou optimalizovanou pro elektrokola eGravel je malá řídicí jednotka Mini Remote Dropbar, kterou lze připevnit na „berany“ vlevo od představce.

První kola se systémem Performance Line SX by měly přijít na trh na podzim 2023 pod značkami jednotlivých partnerských výrobců.

Motor Performance Line SX ve zkratce: