Bosch zaútočí na levná elektrokola, ukázal systém pro cestovatele s dojezdem 280 km a motor s rychlostí 45 km/h

Společnost Bosch eBike Systems před největším cyklistickým veletrhem Eurobike představila produktové novinky na rok 2026 a je jich opravdu hodně. Začněme tím nejdůležitějším, motory.

Nové motory

Motorů přibývá. Zrekapituluji celé portfolio, v první části je řadím je od levných s nižšími parametry:

Active Line a Active Line Plus . Starší řady motorů pro městská kola a levná horská kola, jejich roli pomalu převezmou níže zmíněné Performance Line a Line PX.

. Starší řady motorů pro městská kola a levná horská kola, jejich roli pomalu převezmou níže zmíněné Performance Line a Line PX. Performance Line. Nová a dnes představená generace motoru, se kterým Bosch zaútočí na levnější (zejména čínskou konkurenci). Setkávat se s ním budeme u městských, turistických či základních horských kol. Ale i tady se posouváme s parametry a výbavou výše – Bosch integroval moderní sadu senzorů a zatímco předchozí generace Performance Line měla točivý moment 65 Nm, ta nová se posouvá na 75 Nm.

Nová a dnes představená generace motoru, se kterým Bosch zaútočí na levnější (zejména čínskou konkurenci). Setkávat se s ním budeme u městských, turistických či základních horských kol. Ale i tady se posouváme s parametry a výbavou výše – Bosch integroval moderní sadu senzorů a zatímco předchozí generace Performance Line měla točivý moment 65 Nm, ta nová se posouvá na 75 Nm. Performance Line PX. Kompletně nová řada konstruovaná a naladěná pro cestovní a expediční elektrokola, na dálkové cestování s těžkou bagáží. P v názvu prý znamená Power, Premium a Passion. Bosch říká, že kola s tímto motorem mohou dosáhnout na dojezd až 280 km na jedno nabití. Znalci elektrické cyklistiky se hned ptají po podmínkách k dosažení takové hodnoty a Bosch je transparentně uvádí: motor Performance Line PX s nízkou přípomocí v Eco režimu, kombinace integrované baterie PowerTube 800 a extenderu PowerMore 250 (tedy dohromady kapacita více než tisíc watthodin), za sebe doplním, že zásadně záleží na profilu trasy, terénu, hmotnosti jezdce, na větru a řadě dalších proměnných. Točivý moment tohoto motoru je až 90 Nm, výkon 700 W, hmotnost 2,9 kg.



Takhle vypadá typické kolo pro nasazení motoru Performance Line PX. S takovým strojem už se dá pohodlně přejet půl Evropy.

Performance Line CX. Nejnovější pátá generace tohoto motoru byla představená loni na podzim a letos zjara Bosch překvapil softwarovou aktualizací, která umožní zvednout točivý moment z 85 na 100 Nm. Stačí změnit nastavení v aplikace Bosch eBike Flow.

Nejnovější pátá generace tohoto motoru byla představená loni na podzim a letos zjara Bosch překvapil softwarovou aktualizací, která umožní zvednout točivý moment z 85 na 100 Nm. Stačí změnit nastavení v aplikace Bosch eBike Flow. Performance Line CX-R. To R navíc znamená Race, jde o motor pro nejnáročnější jezdce a nejtvrdší závodní nasazení, Bosch použil nejlepší dostupné materiály a nejpřesnější senzory. V květnu představená poslední generace má stejné parametry jako základní CX (až 750 wattů, 100 Nm a 400 % přípomoc), ale jiné je naladění a výsledný projev při jízdě.

Fenomén navýšení výkonu Máme motor s točivým momentem 85 Nm, ale v aplikaci si to můžete zvednout o dalších 15 Nm. Proč nedat rovnou motor s výkonem 100 Nm? Nesmyslný tah? Jen prázdná hra s čísly? Naopak, tohle je pro firmu win-win-win. Win 1: Lidem, kteří už mají starší motor, najednou přijde zpráva, že se mohou legálně zvýšit výkon. Pozitivní zpráva, bod pro Bosch ve vztahu se zákazníkem.

Win 2: Může se to zdát jako maličkost, ale firma má zprávu, nový příběh, má o čem mluvit, o čem vydat tiskovou zprávu, je to příležitost získat další publicitu.

Win 3: Bosch může tvrdit, že jeho motory dojedou daleko a dlouho vydrží bez poruchy a opotřebení. Bosch také může tvrdit, že má „nejvýkonnější motory ve třídě“. A obojí je pravda, jen si musíte vybrat jedno nebo druhé. Ale ze strany Bosche to není žádný utajovaný trik – zástupci firmy říkají, že sweetspot (ideální kompromis mezi výkonem, výdrží a opotřebením komponent) vidí v nižších hodnotách (v případě motoru CX jde o výkon 600 W, točivý moment 85 Nm a přípomoc 340 %). Ale pokud si to zákazník přeje, může v aplikaci přepnout na vyšší hodnoty (750 W, 100 Nm, 400 %), získá lepší jízdní dynamiku, ale jen potřeba počítat se sníženým dojezdem a větším opotřebením motoru a řetězové sady.

Motory pro zvláštní nasazení

Performance line SX. Ač jméno naznačuje příslušnost do výše vyjmenované řady, svým projevem vlastně stojí mimo. Jde o motor určený pro lehké ebiky, vyžaduje jízdu s vyšší kadencí, hodí se pro sportovní jízdu. Co se hardwaru týče, poslední generace byla představená pro modelový rok 2024, ale aktuální novinkou je zvýšení točivého momentu z 55 Nm na 60 Nm (výkon 600 W, přípomoc 400 %). Drobnost, ale pokud už tenhle motor máte doma, jistě potěší.





Mimochodem všechny nové motory Bosch jsou v rámech uchycené na dvou šroubech o stejné rozteči, nicméně tvar motorů se liší, takže je nelze volně prohazovat.

Cargo Line. Motor určený pro těžká nákladní kola, vyladěný pro jízdu ve městě s nákladem. Výkon 750 W, točivý moment 100 Nm, přípomoc až 400 %, oproti minulé generaci klesá hmotnost na 2,8 kg a výrazně nižší je i hluk.



Pro případ, že by někomu nebylo jasné, co je cargo bike.

Performance Line Speed. Motor pro zvláštní a u nás málo známou kategorii elektrokol kol pedelec. Nejvýraznějším rysem je, že motor pomáhá nikoliv do standardních 25 km/h (platí pro všechny ostatní zmíněné motory), ale až do 45 km/h. Nevýhodou je nutnost takové kolo registrovat, vozit poznávací značku a platit povinné ručení. Zní to jako otrava, ale pokud je právě omezení běžných elektrokol na 25 km/h to hlavní, co vás odrazuje, pak je pedelec zajímavé řešení. Administrativa není složitá a pojištění má spíše symbolickou výši kolem pětistovky ročně. Zajímavý je režim Limit, který softwarově omezí hranici pro pomoc motoru na 25 km/h, takže i s tímhle kolem pak můžete na cyklostezku. Nicméně legislativa je v tomto místě poněkud nejasná a teprve se utváří.

Další novinky

Ekosystém Bosch je po letech vývoje velmi košatý, takže když každá divize zapracuje na svém produktu, je výsledkem pořádná hromada novinek. Jen při téhle produktové prezentaci vydala firma šest tiskových zpráv, každá z nich je plná upgradů, updatů a jiných vylepšení. Řada z novinek je důležitá hlavně pro výrobce kol, takže dnes vypíchnu jen ty nejzajímavější a podrobněji se jim budeme věnovat, až budou aktuální pro cyklisty-zákazníky.



Jednou z mnoha novinek je akumulátor PowerTube 540. Dostupný je s okamžitou platností.

Vyvíjí se také aplikace eBike Flow. Nové je přidání více kol do jednoho účtu a sdílení elektrokol – nového uživatele stačí pozvat a udělit mu příslušná práva.



Zajímavou novinkou jsou 3D mapy. Zatím pouze pro platící uživatele Flow+.

Automatické řazení eShift

eShift, automatické řazení, které s přehazovačkou a řetězem dělá to samé, co automatická převodovka v autě (a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to stejně pohodlné a návykové jako v tom autě). Na technologii samotné není nic zásadně nového, spíše se ladí detaily, ale hlavně se uzavírají strategická partnerství. Při loňské premiéře eShiftu pro klasické přehazovačky byly kompatibilní jen dvě přehazovačky (po jedné Shimano a TRP). Dneska už jsme jich na prezentaci viděli pět a na Eurobiku přibydou další.



Díky elektrickému řešení řazení eShift je jízda na elektrokole výrazně pohodlnější.

S postupnou aktualizací pohonných jednotek se rozšiřuje také podpora mezi motory. Dnes už eShift zvládají všechny motory na Smart Systemu (kromě rychlého Performance Line Speed). Pěknou novinkou je řazení, i když jezdec nešlape – typicky jede na volnoběh z kopce, nebo na volnoběh dojíždí ke křižovatce. Pokud palubní počítač podle dostupných dat usoudí, že při opětovném rozjezdu budete potřebovat jiný převod, rovnou na něj přeřadí a otočí si řetězem, aby k přeřazení skutečně došlo.



Podobně roste ekosystém kolem ABS. Hlavní zprávou je, že se se svými brzdami přidává Shimano a doplňuje tak dvojici Magura a TRP. Do terénu jsou určené modely Shimano XTR a Deore XT, do města BR-MT420 a BR-MT200.



Bosch přizpůsobil ABS pro různé druhy cyklistiky a dnes má své místo všude od města (tam zvyšuje bezpečnost), až po závody, kde ABS Pro pomáhá jezdcům k rychlejším časům.



ABS pomáhá hlavně ve složitých situacích, jako právě zde – sypká šotolina, hmotnost jezdce nad zadním kolem a přední kolo v mírném náklonu. I přesto se povedlo bezpečně zastavit.

Dostupnost

U většiny výše jmenovaných novinek uvádí Bosch dostupnost od léta 2025. To v praxi znamená, že techniku dostanou k dispozici výrobci, integrují ji do modelového ročníku 2026 a je na nich, jak rychle dostanou kola na trh – ti nejrychlejší už na podzim 2025, ale většina až na jaře 2026.

O pár měsíců později přijdou brzdy Shimano kompatibilní s ABS a softwarový update, který navýší výkon pohonné jednotky Performance Line SX.

Chcete vidět novinky Bosch eBike Systems v akci? Mohu vřele doporučit video youtubera a prodejce kol Máry z Bikestocku: