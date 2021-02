Boston Dynamics vylepšil svého robopsa Spot. Dostal ruku, dálkové ovládání přes web a dobíjecí dok

Dříve Boston Dynamics jen plnil YouTube bizarními videi se skákajícími a tancujícími videi, teď už je ale začíná prodávat ve větším měřítku. Týká se to čtyřnohého robotického psíka Spot. Firma jej prodává už nějaký čas a jeden z exemplářů má i tuzemská Alza. Dohromady jich po světě pobíhá více než 400 kusů.

Základní model dnes rozšířila verze Spot Arm, tedy robopsík s integrovanou robotickou rukou. Tu si přitom už nemusí noví majitelé programovat úplně od nuly, k dispozici je totiž API, takže robot může dostat vysokoúrovňový povel typu „otoč tu kliku, na kterou právě koukáš.“



Spot Arm s ručkou a jednoduchým API na uchopení předmětů

Dalším vylepšením je Enterprise Spot, které základního robota doplňuje o dobíjecí stanici, ke které se pes přicupitá nabít sám a podobným způsobem, jak to dnes umějí třeba robotické vysavače. Mělo by to usnadnit nasazení Spotů třeba ve fabrikách, skladištích a dalších velkých provozech.



Enterprise Spot s dobíjecí stanicí, ke které si sám zaběhne

A konečně do třetice tu máme vylepšení pro fanoušky dronů – dálkové ovládání Scout. Díky němu budou moci noví majitelé ovládat čtyřnohé stvoření na dálku přímo z webového prohlížeče včetně streamovaného obrazu z jeho kamer.



Dálkové ovládání Scout skrze internet přímo ve webovém prohlížeči

Cenu zatím výrobce nezveřejnil, ta za základní model a z loňského roku se ale pohybovala okolo 70 tisíc amerických dolarů. Pokud tedy přemýšlíte třeba o hypotéce na dům, ještě to přehodnoťte a pořiďte si raději robopsa.