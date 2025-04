Březnové novinky ze světa Lego: Kraj z Pána prstenů, obří parník, formule a povedený náklaďák

Sběratelská auta jsou určena dětem od 6 let, ale určitě potěší i dospělé nadšence Formule 1. Modely jsou relativně malé, ideální do ruky i na poličku. Každá stavebnice obsahuje jedno auto. Sada bude v prodeji od 1. května 2025 za cenu 99 Kč . Jde tak o ideální malý dárek třeba k svátku.

Se stavebnicí Sběratelská závodní auta F1 se malí i velcí fanoušci motorsportu mohou vrhnout do světa Formule 1. Každé balení s překvapením ukrývá detailní model vozu F1 inspirovaný skutečnými týmy jako Ferrari, McLaren či Mercedes-AMG. Vozy jsou navrženy v ikonických barvách a zdobené oficiálními logy. V kokpitu najdete i helmu řidiče, což dodává každému kousku autentičnost.

Lego v březnu uvedlo na trh hromadu nových a do poslední kostičky vymazlených stavebnic. Vybrali jsme desítku těch nejpovedenějších nejen pro děti, ale dost možná i pro jejich tatínky (a maminky, samozřejmě).

Set je ukázkou toho nejlepšího, co LEGO Ideas nabízí – návrh vzešel přímo od fanoušků a vyniká detailností i originalitou. Najdete zde funkční Wattův parní stroj nebo parní turbínu. Celá paluba je modulární, takže můžete snadno nahlédnout do každé části – od koupelny až po kuchyň. Tento parník není jen výstavním modelem, ale i oslavou techniky a námořní historie.

Stavebnice LEGO Icons Pán prstenů: Kraj přenáší fanoušky do samotného srdce Středozemě – do hobití nory Bilba Pytlíka v Kraji. Model zachycuje slavnostní atmosféru jeho 111. narozenin, a to včetně ikonických kulatých dveří, salonku, pracovny i rozkvetlého svahu. Nechybí Gandalfův vůz, ohňostroj ve tvaru draka a krásně zpracované okolí, které působí jako vystřižené z filmu.

Tato sada je poctou filmové trilogii a plná skrytých funkcí, které potěší každého fanouška – hořící dopis se promění v Prsten moci, Bilbo může zmizet otočením kolečka, a figurky Smíška a Pipina mají vyměnitelné hlavy. Kraj navíc vyniká i jako výstavní kousek, který obohatí každou domácí knihovnu, hernu nebo kancelář.

Model je určen dospělým stavitelům (18+) a obsahuje 2017 dílků. Součástí je 9 minifigurek, včetně Bilba, Froda, Gandalfa a dalších obyvatel Kraje. Po sestavení měří 45 cm na šířku, 27 cm do hloubky a 20 cm na výšku. Sada bude dostupná od 5. dubna 2025 za cenu 6899 Kč, přičemž členové LEGO Insiders ji mohou získat již od 2. dubna.