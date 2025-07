Britové chtějí pátrat po životě na Venuši. Mise VERVE prozkoumá, odkud se bere čpavek, který tam nemá co dělat

V nedávných letech jsme v atmosféře Venuše detekovali dva podezřelé plyny: amoniak a fosfan. Být to na Zemi, věděli bychom, že je vytvořily nějaké biologické nebo případně průmyslové procesy. Jejich přítomnost na Venuši ale v tuto chvíli není možné jednoduše vysvětlit známými atmosférickými nebo geologickými jevy.

Jiná věc ale je, že s atmosférou Venuše nemáme prakticky žádné zkušenosti. Mohou tam probíhat děje, s nimiž jsme se doposud nesetkali. Proto by bylo předčasné považovat přítomnost amoniaku a fosfanu za důkaz existence života na sousední planetě. Současně ale platí, že taková situace rozhodně stojí za bližší prozkoumání.

Kde se bere amoniak a fosfan v atmosféře Venuše

Jane Greavesová z Cardiff University a její spolupracovníci na nedávném výročním setkání National Astronomy Meeting 2025 v Durhamu, které pořádala Královská astronomická společnost, představili koncept nové mise, která by měla více osvětlit přítomnost amoniaku, fosfanu a dalších podobných vodíkových plynů v husté atmosféře Venuše.



Venuši zahalují hustá oblaka a podmínky na povrchu jsou kvůli velmi silnému skleníkovému efektu extrémní. Okolo rovníku dosahují teploty až 500 °C

Misi VERVE (Venus Explorer for Reduced Vapours in the Environment) by měl představovat cubesat, tedy malá a relativně levná kosmická sonda za 50 milionů dolarů.

VERVE by se měl svézt s evropskou misí EnVisio, která vyrazí k Venuši v roce 2031, a zkoumat tam atmosféru, povrch a do určité míry i nitro planety.

Cubesat Verve

I když jsou podmínky na Venuší kvůli silnému skleníkovému efektu opravdu extrémní a teplota na povrchu se počítá na stovky stupňů Celsia, výše v atmosféře se vyskytují oblasti či vrstvy, v nichž panují podmínky podobné těm na Zemi a kde si lze v zásadě představit přítomnost mikroorganismů. Zmíněné plyny by mohly být jejich produktem.



Sonda by se mohla k Venuši dostat během příští dekády

VERVE bude hledat odpovědi na otázku, zda jsou tam amoniak a fosfan běžné látky, anebo se jedná spíše o stopové množství. A zároveň bude zkoumat, jestli nakonec není původem plynů třeba sopečná činnost na povrchu. Pokud by byly amoniak a fosfan atmosférický, mohly by být jejich zdrojem mikroby, které si je vyrábějí jako prostředek k neutralizaci kyselin v atmosféře Venuše.