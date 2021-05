Britské námořnictvo vyzkoušelo jetpack a vy můžete také. Funguje skvěle, ale levné to nebude

Jet suit společnosti Gravity Industries už není jen vysněná chiméra, ale fungující produkt. Šíleně drahý, ale funguje. Teď však nastala otázka, co s tím a k čemu je to dobré (samozřejmě kromě toho, že je to the coolest thing ever). V týdnu jetpack vyzkoušelo Britské královské námořnictvo.

Scénář byl takový, že dva hlídkovací čluny obsadí pirátskou loď, jejíž roli zastávala HMS Tamar. Výsledné video je efektní a s technikou pro osobní létání vypadá akce velmi jednoduše, ale v praxi by to patrně bylo trochu komplikovanější. Dá se předpokládat, že by piráti stříleli, zatímco jet-man nemůže, protože ruce používá k letu. Velký náklad také neunese, protože na zádech má pátý motor a palivo. Takže má pouze lehký provazový žebřík připevněný ke stehnu.

Každopádně ovladatelnost a manévrovací schopnosti jetpacku jsou působivé. V Gravity Industries jsou si tak jistí bezpečností svého produktu, že jej pomalu a opatrně pouští mezi lidi:

Za více než 70 tisíc korun si můžete koupit Flight experience s prohlídkou továrny, instruktáží a třemi lety těžko říct, jak dlouhé jsou).

Více než 210 tisíc korun stojí individuální Flight training, co už má být příprava pro chystanou závodní sérii Flight Club.

Jetpack už pravděpodobně jde i koupit, ale na dvě kliknutí v e-shopu to zatím není. Na webu se nedozvíte ani cenu, ta je otázkou osobního jednání.



Takhle v roce 2019 Richard Browning létal v Praze.



S jetpackem už trénují i první jednotlivci z řad veřejnosti. Začíná se s jištěním.



Jak to vypadá při vývoji jetpacku...



Zařízení ze všech stran.