Britský astronaut připustil, že Vesmírný dalekohled Jamese Webba již objevil mimozemský život

Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) loni na exoplanetě K2-18b údajně objevil dimethylsulfid. To je molekula, kterou na Zemi produkují výhradně živé organismy.

Nedávno k tomuto tématu vyšel další zajímavý článek Have we just discovered aliens? obsahující názory respektovaných osobností astronomické komunity, včetně vzrušujícího citátu z rozhovoru CNBC s britským astronautem Timem Peakem.

„Potenciálně už teleskop Jamese Webba mohl najít mimozemský život,“ připustil Peake. „Jenom ty výsledky nechtějí zveřejnit nebo potvrdit, dokud si nebudou úplně jisti. Ale našli jsme planetu, která – jak se zdá – vysílá silné signály přítomnosti biologického života.“

K potvrzení detekce bude zapotřebí více pozorování a možná i zcela nové přístroje. Navíc je samozřejmě teoreticky možné, že dimethylsulfid může vznikat i jinou cestou. Mnoho vědců je však optimistických.

Obrovský objev na obzoru?

„Myslím, že již velmi, velmi brzy někdo předloží dokument se silnými důkazy o biosignatuře na exoplanetě,“ konstatovala např. astrofyzička Rebecca Smethurst z University of Oxford.

O něco rezervovaněji se k celé záležitosti staví představitelé NASA, kteří pro server Ars Technica v podstatě jen zopakovali, že dosud nejsou k dispozici žádné „definitivní důkazy“.

„Očekává se, že pozorování JWST mohou vést k počáteční identifikaci potenciálních biosignatur, které by mohly učinit možnost obyvatelnosti dané exoplanety více či méně pravděpodobnou,“ prohlásila badatelka Knicole Colón.

„K přesvědčivému stanovení obyvatelnosti exoplanety budou zapotřebí budoucí mise,“ dodala.