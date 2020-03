Britští vědci vyvinuli zařízení pro testování na koronavirus. Test s ním zvládne provést i laik

Vědci z britské Lancaster University oznámili, že ve spolupráci s Brunel University London a University of Surrey vyvinuli nové zařízení pro detekci koronaviru SARS-CoV-2. Spojuje v sobě umělou inteligenci, počítačové zpracování obrazu, molekulární virologii a další technologie, díky kterým dokáže detekovat nemoc COVID-19. Provedení testu pomocí aplikace pro chytré telefony trvá pouze 30 minut.

Zařízení bylo testováno na Filipínách, kde bylo původně používáno k vyhledávání virových infekcí v kuřecích populacích. Tým odborníků ho upravil tak, aby detekovalo COVID-19 u lidí, a nyní jedná s investory a výrobci o co nejrychlejším zahájení sériové výroby.

Zvládne ho i laik

Přístroj je schopný provádět diagnostiku prakticky kdykoli a kdekoli, přičemž k jeho obsluze nejsou potřeba žádné speciální znalosti ani dovednosti. Může se tak uplatnit například v ordinacích praktických lékařů a ve zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči.

Provedení testu je natolik jednoduché, že by ho měli zvládnout i laici. Mohli by ho tak využívat nakažení pacienti v izolaci, a to bez nutné přítomnosti zdravotnického personálu. Tým je přesvědčen o kvalitách svého zařízení a tvrdí, že by za stávající situace mohlo mít zásadní dopad.

Přístroj je napájen baterií a připojuje se k chytrému telefonu. Samotné provedení testu probíhá tak, že pacient nejprve pomocí tampónů odebere vzorek z nosu nebo z krku a umístí ho do zařízení. Je možné testovat až šest vzorků najednou, přičemž se nemusí odesílat do žádné laboratoře. Během půlhodiny až 45 minut se v aplikaci v chytrém telefonu objeví výsledek.

Levný a rychlý test

Cena zařízení se pohybuje kolem stovky britských liber, což je v přepočtu asi 3 000 Kč. Pokud by se takový přístroj dostal v dohledné době na trh, mohl by pomoci snížit zátěž zdravotnického personálu a testovacích laboratoří.

„Jsme přesvědčeni, že bude dobře fungovat a nyní potřebujeme rychle sehnat průmyslové partnery. Bude to mít obrovský dopad na celou populaci. “ uvedl profesor Wamadeva Balachandran. Důležitá je v tomto případě rychlost: „Normálně by něco takového muselo projít klinickými testy,“ řekl Balachandran. „Ale toto není normální situace.“

Profesor Roberto La Ragione z University of Surrey řekl: „Jsme rádi, že se můžeme podílet na vývoji rychlých diagnostických testů na COVID-19. S rychlou odezvou výrobců bychom mohli dodávat testovací soupravy ve velkém měřítku v rámci britské národní zdravotní služby i do celého světa.“

Tým vědců nyní pracuje na přidání funkcí do mobilní aplikace, které by umožnily sledovat pohyb uživatelů (s jejich svolením) a kontaktovat diagnostikované osoby. Cílem je omezit další šíření nemoci COVID-19 v rámci populace.

Koronavirus online