Brýle filtrující modré světlo jsou k ničemu. Nepřispívají ke zlepšení zdraví očí ani kvality spánku

Podle nové studie nemusí být brýle filtrující modré světlo tak účinné, jak se v propagačních materiálech snaží tvrdit jejich výrobci a prodejci. Ukazuje se, že tyto brýle nemají významný vliv na prevenci únavy očí nebo na zlepšení kvality spánku, informuje web StudyFinds.

Brýle, které podle prodejců chrání oči před potenciálně škodlivým modrým světlem z obrazovek, se poprvé objevily na scéně na začátku roku 2000. Postupně si získávaly důvěru zákazníků, kteří věřili, že chrání jejich oči a přispívají k lepšímu spánku. Zájem o ně prudce vzrostl zejména v prvním roce pandemie. Žádná z dřívějších studií však neposkytla důkaz, že čočky filtrující modré světlo chrání před poškozením sítnice – tkáně citlivé na světlo v zadní části oka.

Brýle s filtrem modrého světla

Na novém výzkumu spolupracovali vědci z Melbournské univerzity, City University v Londýně a Monash University v Austrálii. Jejich společným cílem bylo vyhodnotit účinky čoček filtrujících modré světlo ve srovnání s jejich čirými protějšky bez filtru z hlediska zrakového, ochrany sítnice a zlepšení kvality spánku.

Odborníci provedli metaanalýzu sedmnácti randomizovaných kontrolovaných studií provedených v šesti zemích, které zkoumaly účinky brýlí s modrým světlem na zrak, zdraví očí a kvalitu spánku. Výsledky publikovali v Cochrane Database of Systematic Reviews.

„Zjistili jsme, že používání brýlových čoček s filtrem modrého světla, které mají snížit únavu zraku spojenou s používáním počítače, nemusí přinášet žádné krátkodobé výhody ve srovnání s čočkami bez filtru modrého světla,“ říká hlavní autorka studie profesorka Laura Downie v prohlášení pro média.

Vliv brýlí s filtrem na spánek

Pouze tři studie prokázaly, že brýle mají alespoň nepatrný vliv na únavu očí. Všechny však byly provedeny v krátkém časovém období a dohromady neposkytly dostatečné důkazy o tom, že by brýle blokující modré světlo měly významný vliv na zmírnění únavy očí z obrazovek.

„Neexistuje téměř žádný důkaz, že jsou účinné,“ konstatuje na vrub brýlí s filtrem modrého světla Mark Rosenfield, který pracuje jako profesor biologických a zrakových věd na SUNY College of Optometry v New Yorku. „Možná existuje jedna nebo dvě omezené studie, které to tvrdí, ale je jich málo.“

Do přehledu bylo zahrnuto také šest studií o brýlích blokujících modré světlo a spánku. Téměř všechny provedené výzkumy vlivu čoček na spánek však byly provedeny na specifických skupinách obyvatel, které mívají se spánkem často problémy, jako jsou těhotné ženy a lidé s určitými duševními poruchami.

Tři studie sice zaznamenaly příznivý vliv na spánek, ale neexistuje důkaz, že by se tyto účinky týkaly celé populace. Myšlenka, že blokování modrého světla pomáhá při spánku, vychází z výzkumu účinků slunce na biologické hodiny těla. Když slunce zapadá, světlo slábne a začíná převládat červená složka světla, signalizuje mozku, že je čas začít se ukládat ke spánku. Vystavení modrému světlu z obrazovek v noci, tento proces narušuje.

Výzkum neprokázal žádné benefity

„V současné době také není jasné, zda tyto čočky nějakým způsobem ovlivňují kvalitu vidění nebo účinky související se spánkem, a nelze vyvodit žádné závěry o případných účincích na zdraví sítnice v dlouhodobém horizontu. Lidé by si měli být těchto zjištění vědomi při rozhodování, zda si tyto brýle pořídit.“ hodnotí Downie výsledky bádání.

Nesporně zajímavé je, že v přehledu nebyly shodně zjištěny nežádoucí vedlejší účinky nošení brýlí filtrujících modré světlo. Případné hlášené účinky, jako je nepohodlí, bolesti hlavy nebo změny nálady, byly jen mírné a krátkodobé. Tyto účinky byly přičítány spíše nošení brýlí obecně, protože podobné problémy se objevovaly i u brýlí bez filtru.

„V posledních několika letech se vedla rozsáhlá diskuse o tom, zda mají brýlové čočky filtrující modré světlo v oční praxi opodstatnění. Výzkum ukázal, že tyto čočky jsou často předepisovány pacientům v mnoha částech světa a existuje řada marketingových tvrzení o jejich potenciálních výhodách, včetně toho, že mohou snížit namáhání očí spojené s používáním digitálních zařízení, zlepšit kvalitu spánku a chránit sítnici před poškozením způsobeným světlem,“ vysvětluje Downie.

Byly by potřeba silnější filtry

Množství modrého světla, které naše oči přijímají z umělých zdrojů, jako jsou obrazovky telefonů, tabletů či počítačů, činí jen asi 0,4 až 4 % toho, co přijímáme z přirozeného denního světla. Je také třeba mít na paměti, že čočky filtrující modré světlo ho obvykle odfiltrují pouze 10 až 25 %. Filtrování vyššího množství modrého světla by vyžadovalo, aby čočky měly zřetelný jantarový odstín, což by mělo podstatný vliv na vnímání barev.

„Výsledky našeho přezkumu, založené na současných nejlepších dostupných důkazech, ukazují, že důkazy o účinnosti filtrů modrého světla jsou nepřesvědčivé a nejisté. Je třeba provést ještě další výzkum, ale na základě toho, co máme nyní k dispozici, pravděpodobně není používání těchto brýlí pro snížení digitální únavy očí žádnou výhodou,“ konstatuje Laura Downie.

Psychiatr Bhanuprakash Kolla, který se specializuje na spánkovou medicínu, je přesvědčen, že by lidé udělali lépe, kdyby si místo nošení brýlí blokujících modré světlo před spaním zkusili osvojit lepší spánkové návyky, včetně toho, že budou chodit spát každý večer ve stejnou dobu a nebudou pít nápoje obsahující kofein.