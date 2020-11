Bude stačit vykloktat. Gargtest je nová metoda odběru vzorů k testům na Covid, vymysleli ji Češi

Nepříjemné výtěry v nosní či ústní dutině by mohly v souvislosti s testy na Covid odpadnout. V Česku se totiž začne používat nová metoda zvaná Gargtest, u které bude stačit vykloktat tekutinu v ústech. Takto odebraný a do laboratoře přepravený vzorek bude připraven na vyšetření běžnými metodami na bázi amplifikace nukleových kyselin (PCR, LAMP atd.).

Nejedná se tedy o nějaký nový „revoluční“ test, protože princip detekce zůstává stejný jako u stávajících testovacích metod. Velmi se ale zpříjemní odběr vzorků, který může některé jedince odradit. Namísto strkání tyčinek do nosu bude stačit půl minuty kloktat doušek obyčejné vody. Tu uživatel následně vyplivne do zkumavky s transportním práškem, který umožní detekci zkoumaných látek.

Za vývojem nové metody stojí Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM), laboratoře AUMED, IntellMed (výrobce), I.T.A. – Intertact (distributor) a Nadace pro výzkum rakoviny ČR. Test byl vyvíjený právě s ohledem na potřeby jedné z nejrizikovějších skupin obyvatel – onkologických pacientů. Právě ti trpí při léčbě problémy se sliznicí a opakovaně dráždivé odběry jsou pro ně nepříjemné. Nakonec však může najít uplatnění u široké veřejnosti.

„Gartest jsme vyvinuli proto, abychom zjednodušili a urychlili proces samotného testování a současně snížili jeho závislost na provedení odběru zdravotnickým pracovníkem. Pokusíme se Gartest nabídnout na odběrových místech, ovšem snažíme se o jeho dostupnost i u praktických lékařů. Rovněž je připravený i na distribuci prostřednictvím lékáren pro domácí použití,“ uvedl Marián Hajdúch, ředitel ÚMTM.

Domácí odběry přichází v úvahu i z toho důvodu, že vzorek vydrží použitelný minimálně týden, a to v běžných teplotních podmínkách 4 – 30 °C. Je tedy možné vzorek například i zabalit a poslat.

O vývoji nové metody dnes veřejně informovala olomoucká univerzita. Zatím však není potvrzeno, že by se metoda objevila na oficiální odběrných místech. Rozhodnutí a případné zavedení do praxe by však mohlo proběhnout celkem rychle.