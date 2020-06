Budeme v letadlech sedět ve dvou patrech? Zephyr Aerospace ukazuje moderní vizi ekonomické třídy

Italský start-up Zephyr Aerospace představil svou vizi moderní kabiny letadla pro cestující v prémiové ekonomické třídě. Dvoupatrové provedení má při stejné kapacitě přinést větší pohodlí, ale též zajistit vyšší míru soukromí a sociální distancování.

Cestování na dlouhých trasách v ekonomické třídě nebývá u většiny aerolinek právě pohodlné. Kromě nedostatku místa pro nohy často není mnoho prostoru ani po stranách, situace se ještě zhoršuje v okamžiku, kdy si cestující před vám sklopí sedačku.

Řešení ve dvou patrech

Díky firmě Zephyr Aerospace bude možná jednou letecká doprava mnohem pohodlnější. Italové totiž navrhli nové provedení kabiny pro cestující se sedadly umístěnými nad sebou. Řešení je dle jejich slov použitelné pro většinu dopravních letadel Boeing a Airbus.

Design sedadel zajišťuje cestujícím vyšší úroveň soukromí a větší prostor při stejném počtu míst. Významnou přidanou hodnotou je možnost lůžkové úpravy, která najde uplatnění zejména při dlouhých transoceánských letech. Nedostatek spánku je přitom označován za jeden z důvodů takzvané pásmové nemoci (jet lagu).

S nápadem přišel generální ředitel Zephyr Aerospace Jeffrey O'Neill, když během nejdelšího komerčního letu na světě ze Singapuru do New Yorku seděl ve třídě Premium Economy Class a nemohl usnout. „Je to opravdu nepříjemné. Proč je tak obtížné najít cenově dostupný způsob, jak si lehnout během 19 hodin trvajícího letu?“ ptal se sám sebe.

Pohodlnější létání

O'Neill si vzpomněl na dlouhou jízdu autobusem, kterou podnikl v Argentině, ve kterém byla sedadla umístěna do dvoupatrové formace. Zde byl schopen spát, i když za svou jízdenku zaplatil mnohem méně peněz než za letenku. Tak vznikl nápad umístit nad sedadla další do druhého patra.

Výsledkem je větší prostor pro nohy a možnost ležet, aniž by letecké společnosti musely snižovat počet míst. V současné době jsou sedadla Zephyr ve fázi makety a O'Neill jedná s velkými leteckými společnostmi Delta Air Lines, Lufthansa, Virgin Atlantic, British Airways, Japan Airlines a Qantas o nasazení svého řešení do praxe.

Firma své řešení označuje jako „demokratizaci pohodlí na obloze“ s tím, že nabídne vyšší komfort těm cestujícím, jež nejsou ochotni připlácet za Business Class. Cestující v prémiové ekonomické třídě tak v budoucnosti možná nebudou nuceni sedět v nepřirozeně vzpřímené poloze.