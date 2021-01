Budoucí astronauté mohou na Marsu vyrábět palivo z metanu

Snad to nebude tak dlouho trvat a astronauté vyrazí ze Země na Mars. Určitě tam úspěšně doletí a přistanou. Jak se ale dostanou zpátky? Budou potřebovat hodně paliva a jejich možnosti budou spíše omezené. Vozit palivo na zpáteční cestu už ze Země by bylo velice nákladné.

Podle nové studie, kterou vedl fyzik Huolin Xin z americké University of California, Irvine, bude možné vyrábět potřebné raketové palivo z metanu, který je už na Marsu přítomen. S takovým přístupem by lety mezi Zemí a Marsem byly mnohem více praktické.

O podobné technologii již dříve uvažoval Elon Musk, který hodlal používat oxid uhličitý a vodu z marťanského ledu pro výrobu uhlíku a vodíku, jejichž spojením by vznikal metan.

Teoreticky by astronauti, kteří by měli potřebné vybavení, mohli vyrábět raketové palivo na Marsu, z místních zdrojů. S ním by pak letěli domů. Technologie je zatím v raném stadiu vývoje a byla testována pouze v laboratoři, nikoliv v terénních podmínkách. Jak uvádí Xin, ještě bude potřeba hodně výzkumu a hodně inženýrství. Dosavadní výsledky jsou prý ale velmi slibné.

Pomohl jednoatomový zinkový katalyzátor

Xin s kolegy využili existující metodu přeměny vody na dýchatelný kyslík, která funguje na Mezinárodní vesmírné stanici. Původně měla dva kroky, teď má jen jeden. Významnou roli v jejich postupu hraje jednoatomový zinkový katalyzátor.

Právě zinek má jako katalyzátor celou řadu výhod. Je rychlý, vysoce selektivní a přenosný, což jej předurčuje k použití při letových operacích ve vesmíru. Zinkový katalyzátor přitom velmi účinně přispívá k produkci metanu z oxidu uhličitého.

Palivo založené na metanu dnes využívají jen málokteré pohonné systémy. Do budoucna by ale takové palivo mohlo mít řadu výhod oproti dnes tradičnímu kapalnému vodíku.

V tuto chvíli už na vývoji takových pohonů pracují ve SpaceX, kde by metanovým palivem chtěli pohánět motory Raptor, také v Blue Origin s jejich motorem BE-4 nebo ve Firefly Aerospace, kde by metanové palivo mohlo pohánět připravovanou nosnou raketu Firefly Alpha.