Budoucí kolonisté Měsíce by mohli chovat ryby. Na jídlo i kvůli lepší psychice

Pokud Evropská kosmická agentura na Měsíci skutečně vybuduje tzv. Moon Village, co vlastně budou její obyvatelé jíst? Právě nad touto otázkou se zamysleli francouzští vědci – a přišli s hodně zajímavým nápadem.

Tým tvrdí, že na naší přirozené družici je teoreticky možné chovat ryby. Oplodněné jikry by se dodávaly ze Země a voda získávala z místních zdrojů.

Odborníci z Montpellier University Space Centre a French Research Institute for Exploitation of the Sea (IFREMER) již provedli i sérii testů, při nichž umístili jikry mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) a smuhy královské (Argyrosomus regius) do speciálních zařízení, která se třásla, vibrovala atd.

Nejen jídlo...

Šlo tedy o jakési napodobení podmínek panujících při startu vesmírné rakety. Výsledky jsou optimistické: v případě morčáka se vylíhlo 76 % jiker vystavených těmto mechanickým stresorům a v případě smuhy dokonce celých 95 % jiker.

„Bylo to úplně šílené. Prostředí bylo pro tyto jikry velmi tvrdé,“ uvedla Cyrille Przybyla z IFREMER v rozhovoru pro Hakai Magazine.

Případná rybí farma na Měsíci by navíc mohla mít pozitivní vliv na psychiku kolonistů, kterým by připomínala jejich domovy na Zemi. „Máš zahradu, máš nádrž s rybami,“ komentovala to Przybyla.