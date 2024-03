Budoucí verze Starship bude schopná cestovat mezi hvězdnými systémy. Alespoň podle Elona Muska

Elon Musk se na sociální síti X (dříve Twitter) po delší odmlce opět vyjádřil k tématu připravované kosmické lodi Starship. A z jeho příspěvků je zjevné, že s ní má opravdu velké plány.

Starship byla podle Muska navržena tak, aby mohla „procestovat celou naší sluneční soustavu a pokračovat dále až k oblaku objektů, které nás obklopují“. To je ale jen začátek.

„Budoucí Starship, mnohem větší a pokročilejší, bude cestovat do jiných hvězdných systémů,“ konstatoval CEO SpaceX.

To ovšem bude vyžadovat ještě spoustu práce, času i financí, byť zatím poslední testovací let byl velice úspěšný – prototyp Ship 28 při něm dosáhl apogea 145 mil (cca 233 km), načež se nekontrolovaně zřítil do oceánu.

Musk je ovšem optimistou a již krátce poté uvedl, že „Starship bude do 5 let na Marsu“. Netřeba asi dodávat, že něco takového mnozí považují za prakticky nemožné, zvlášť když zatím neproběhla ani plánovaná mise Artemis 3 na Měsíc.

Jak poukazují zahraniční komentátoři, SpaceX má před sebou stále celou řadu velkých výzev: chce-li jednoho dne skutečně uskutečňovat delší výpravy do Sluneční soustavy, nebo dokonce ještě dál, musí mj. vyvinout odpovídající systém podpory života a také přijít na to, jak kosmické lodi zajistit dostatek paliva pro dosažení daného cíle (potažmo i návrat na Zemi).