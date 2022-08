Budoucnost letectví je nadzvuková. American Airlines objednaly dvacet letadel Boom Overture

Aerolinky American Airlines vidí budoucnost letecké dopravy v cestování nadzvukovou rychlostí. Složily proto nevratnou zálohu na nákup dvaceti letadel Boom Overture s opcí na nákup dalších dvaceti (některé zdroje uvádějí čtyřiceti) kusů. Finanční podmínky dohody, která byla oznámena v úterý, nebyly zveřejněny, informuje CNN.

Vše však závisí na tom, zda americký startup Boom Supersonic, který má letouny vyrábět, dokáže splnit své velké sliby. Mnozí odborníci přitom zpochybňují, že by se nadzvukové letouny mohly vrátit na oblohu.

Nadzvukový letoun Boom Overture

Boom vyvíjí tryskové letadlo s názvem Overture, které bude schopné přepravit 65 až 80 cestujících téměř dvojnásobnou rychlostí zvuku (konkrétně Mach 1,7, tj. 1800 km/h). Stroj je zatím teprve v rané fázi vývoje. Firma nedávno představila „zdokonalenou“ verzi letadla, která má za sebou několik testů v aerodynamickém tunelu.

Nedočkavce jistě nepotěší informace, že letadlo dosud neabsolvovalo ani jeden zkušební let a první sériově vyráběné stroje by měly začít sjíždět z linky až v roce 2025. Overture do značné míry připomíná Concorde – ultrarychlé a mimořádně drahé letadlo, které přepravovalo cestující přes Atlantický oceán za cenu až 10 000 dolarů za sedadlo.

Concorde byl nakonec v roce 2003 vyřazen z provozu, protože ekonomicky prostě nefungoval. Tryskáč s vysokou spotřebou paliva byl příliš hlučný na to, aby mohl létat nad pevninou nadzvukovou rychlostí, jež vytvářela ohlušující zvukové rázy, a tak byl použitelný pouze na cesty přes oceán, například na oblíbené lince z Londýna do New Yorku.

Dočkáme se až za sedm let

Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že letadla jako Concorde se pravděpodobně nevrátí, částečně proto, že by musela najít dostatek zákazníků, kteří by byli ochotni zaplatit vyšší cenu. To však nezabránilo firmě Boom a aerolinkám American a United Airlines, aby loni oznámily plány na koupi až 15 letadel, vložily peníze a marketingovou sílu do plánů na oživení nadzvukové letecké dopravy.

Firma Boom tvrdí, že její letadla by mohla být uvedena do provozu do roku 2029. I v případech, kdy nebudou moci nad pevninou dosáhnout maximální rychlosti, by stále mohla létat až o 20 % rychleji než současné komerční dopravní letouny. Cena jednoho stroje se odhaduje na 200 milionů dolarů (cca 4,8 miliard korun).

Proti Concordu má mít Overture výhodu v kompozitní konstrukci, díky níž nabídne zhruba čtvrtinové provozní náklady. Výrobce dále tvrdí, že letouny budou mít nulové emise oxidu uhličitého a budou schopné provozu na 100% udržitelné letecké palivo.

Budoucnost rychlejší než zvuk

Podepsání smlouvy o nákupu je dalším krokem komerčních leteckých společností, které vkládají peníze do projektu nadzvukových civilních letadel. V loňském roce uzavřely aerolinky United Airlines předběžnou dohodu o koupi patnácti letadel Overture. Do vývoje investovaly nejméně 10 milionů dolarů také Japan Airlines.

Stroj, který se bude vyrábět v závodě v Greensboro v Severní Karolíně, bude dlouhý 62,5 metrů a má létat v cestovní výšce 60 000 stop (cca 18,2 kilometrů). Bude však mít omezený dolet pouhých 7 867 km, což znamená, že transpacifické lety budou vyžadovat zastávku na doplnění paliva.

Výrobce slibuje lety z Miami do Londýna za necelých pět hodin a z Los Angeles do Honolulu za tři hodiny. Stroj však bude muset nejprve schválit americký Federální úřad pro letectví a zahraniční regulační orgány. V tuto chvíli není jasné, kdy a zda vůbec někdy se tak stane.