BYD míří do Česka. Přinese s sebou pokročilé technologie, přirovnává se k iPhonu mezi tlačítkovými Nokiemi

České zastoupení značky BYD teprve oznámilo svou existenci a plán zahájení prodeje, my už jsme s nimi stihli jednu zahraniční prezentaci. V Londýně plány na budoucnost v Evropě sdělila viceprezidentka Stella Li, kromě toho jsme vyzkoušeli i jedno z aut mířících do Česka.

Automobilka BYD zažívá velmi úspěšné období. Původně baterkářská firma založená v únoru 1995 spustila v roce 2003 automobilovou divizi, kde původně vyráběla levná spalovací auta. Zároveň se od počátku BYD snažil využít dřívější zkušenosti a stal se jedním z pionýrů elektrifikace. V roce 2008 se BYD F3DM stal prvním plug-in hybridem na světě, o tři roky později uvedený BYD e6 jedním z prvních produkčních elektromobilů s lithiovými bateriemi.

Značka na domácím trhu z počátku rostla, mezi roky 2009 a 2020 ale v podstatě stagnovala a prodávala stále kolem půl milionu aut ročně. Jenže čínský trh se na začátku této dekády začal prudce měnit a BYD situaci využil nejlépe. A tak se z 431 447 aut prodaných roku 2020 stalo 1 881 669 jen o dva roky později a loni už BYD udal 4,2 milionu vozů. Stal se největším výrobcem elektromobilů i plug-in hybridů na světě a nejprodávanější značkou Číny vůbec, po 37 letech nadvlády Volkswagenu.

Nezůstalo jen u Číny, BYD začal exportovat už ve své spalovací éře (skončila rokem 2022). Od té doby vyrábí pouze tzv NEV auta, tedy plug-in hybridy, elektromobily a elektromobily se spalovacím prodlužovačem dojezdu. Úspěch se dostavil i za hranicemi Číny. Velkou expanzi BYD zahájil v Evropě na podzim 2022, letos vstupuje i na český trh.

V Evropě loni BYD prodal 50 265 vozů, o 220 % více než rok předtím. Nejúspěšnějším modelem bylo elektrické SUV Atto 3, letos ale pravděpodobně otěže převezme plug-in hybridní Seal U DM-i, o který je obrovský zájem třeba v Británii. Zatím jde o jediný hybridní BYD na evropském trhu, rozhodně ale nezůstane jen u něj. Objevit by se měl v první vlně i u nás. Situace však není všude pro BYD ideální, na důležitém německém trhu zatím spíše strádá.



Atto 3 a Seal U DM-i

Přímé řízení

Že má Česko pro BYD určitou důležitost, dokazuje fakt, že místní zastoupení je přímou pobočkou BYD, a spadá pod jeho evropské vedení v Nizozemsku. V méně důležitých zemích místo toho využívá místní importéry. Oficiální uvedení značky u nás proběhne 1. dubna, my jsme už měli příležitost s českým zastoupením navštívit prezentaci v Londýně a krátce si vyzkoušet elektrický BYD Sealion 7. Hlavním důvodem cesty ovšem bylo setkání s viceprezidentkou BYD Stellou Li, která odprezentovala některé z novinek.



BYD Sealion 7.

Nejdůležitější novinkou je nová platforma Super e-Platform s 1000V architekturou, která umožňuje extrémně rychlé nabíjení výkonem přes 1 MW. O té jsme už četli po prezentaci v Číně, ovšem v Londýně nám Li potvrdila, že se s touto technikou počítá i v Evropě. V Číně si ovšem BYD sám vybuduje vlastní síť nabíjecích stanic s dostatečným výkonem, v počátku je chce mít u každého dealerství, dohromady na více než 4 000 místech. Firma proto představila i vlastní dobíjecí stojan s výkonem 1 360 kW. V Evropě ambice na vlastní síť nabíječek BYD zatím nemá, chce ale spolupracovat s místními poskytovateli a případně jim nabídnout vlastní techniku.

Autonomie, drony a další značky

Se zpožděním proti Číně se u nás objeví také nějaká forma autonomního řízení, kterou nedávno dostal každý model automobilky, včetně těch nejlevnějších. Ukázal se také systém Linguyan, vzniklý ve spolupráci se známým výrobcem dronů DJI. Jde v podstatě o hangár umístěný na střeše vozu, ve kterém se dron DJI nabíjí a po aktivování na displeji vozu vyletí a pustí se do natáčení. Součástí vozu má být i software na editaci videa a fotografií. Linguyan mají dostat všechny SUV modely BYD, tedy i jeho podznaček Denza, Fangchengbao a Yangwang.

I těch se v Evropě dočkáme. Prémiová značka Denza bude mít premiéru už letos a spadat do ní budou i modely Fangchengbao. Později by se zde měla objevit luxusní značka Yangwang, která tvoří jedny z nejzajímavějších a také nejdražších aut v Číně, a na kterých si BYD testuje technologie. Offroad U8 umí plavat, sportovní Yangwang U9 kromě extrémních výkonů díky aktivnímu odpružení umí tančit:

V prezentaci slovo prémie zaznělo mnohokrát, ovšem samotný BYD do této kategorie nemíří. Nabídnout chce vozy pro každého, včetně nejmenšího segmentu. Letos se má objevit v Evropě malý elektromobil BYD Dolphin Surf, známý v Číně jako Seagull. S cenou by se měl vejít pod půl milionu korun, zatím však není jasné, jestli se ho dočkáme i v Česku.



BYD Seagull.

Roušky a mobily

Stella Li začínala ve firmě už v jejím předautomobilovém období a dodnes se považuje za expertku na baterie. Charismatická žena nám slušnou angličtinou jasně řekla, jak vidí pozici BYD ve světě automobilů. „Přinášíme revoluci do světa aut, stejně jako iPhone změnil svět telefonů. Dříve byly lídry Nokia nebo Motorola, dneska už si na ně skoro nikdo nevzpomene. A s naší konkurencí je to podobně snadné, neumí to, co my, a za takovou cenu.“

Zásadní výhodou je pro BYD kapacita, kterou je firma schopna navýšit až o 1,2 milionů vozů ročně a také velmi rychlý vývoj a reakce. BYD dnes zaměstnává více než 120 000 lidí ve vývojářských odděleních. Sázka na vývoj nových technologií a opuštění čistě spalovacích vozů se prý BYDu přitom téměř vymstilo. Vývoj nových modelů byl tak finančně náročný, že v roce 2019 byla automobilka podle Stelly Li jen kousíček od krachu.

Agilnost firmy nám Li přiblížila historkou z covidové pandemie, kdy si v BYD uvědomili, že nedokáží koupit dostatek roušek pro své zaměstnance. Během pár týdnů tak vznikl projekt vlastní výroby, a během několika měsíců jich BYD produkoval tolik, že je mohl prodávat dále a stal se jedním z největších výrobců roušek na světě.

Ve výrobě automobilů se chce BYD dostat celosvětově na první pozici a pomoci mají i továrny po světě. Thajská už funguje, indonéská a brazilská jsou ve výstavbě, maďarská zahájí výrobu na konci roku 2025 a brzy ji doplní i turecká. Krom toho už BYD začíná plánovat i druhou evropskou továrnu, pravděpodobně v Německu. Problém však má v Mexiku, čínská vláda nechce tamní výstavbu posvětit, bojí se totiž krádeže technologií Američany.

Pohodlný lachtan

Na britských cestách jsme měli možnost si krátce vyzkoušet i novinku, elektrické SUV Sealion 7. Po vzletných slovech na prezentaci byla očekávání vysoká. Už dříve jsme zkoušeli modely BYD Seagull a Dolphin, které nás potěšily podvozkem a spotřebou, technikou však byly ryze průměrné. BYD Sealion 7 bude jedním z prvních modelů dostupných na českém trhu a zařadí se na vrchol lokální nabídky, nahlížet už totiž bude do prémiového segmentu. Mezi konkurenci by se dala zařadit i Tesla Model Y, na což Stella Li narážela slovy, „Sealion 7 je vůz pro ty, co mají z nějakého důvodu problém koupit si vůz konkurenční značky“.

Značka, z počátku známá pro bezostyšné kopírování designů Toyoty, Mercedesu či Nissanu, dnes má jako šéfdesignéra Wolfganga Eggera, který dříve kreslil Alfy Romeo, Audi nebo Lamborghini. Sealion nemá nijak originální design, ale bez problému sedne i do evropského vkusu, typem karosérie míří mezi SUV kupé. Interiér potěší dobrým zpracováním, komfortními sedačkami a absencí typického zápachu, slušný je i rychle reagující software a hlasové ovládání.

Zajímavostí je otočný displej, který má většina vozů BYD. Software je už i v češtině, reaguje rychle a je přehledný, myslelo se i na rychlé vypínání moderních asistentů hlídajících překročení rychlosti a opuštění pruhů, které zatím BYD dle naší zkušenosti dobře naladit neumí.



BYD Sealion 7.

V Británii jsou dostupné dvě výkonové varianty, které lze rozeznat označením na zádi. BYD netradičně sáhnul po zrychlení, takže 4,5S na zádi našeho kousku značí, že jde o silnější verzi se zrychlením na stovku za 4,5 sekundy. Výkon má 390 kW, pohon všech kol a baterii o kapacitě 91,3 kWh. Základ si musí vystačit s 230 kW, pohonem pouze na zadek, baterií s 82,5 kWh a zrychlením na stovku za 6,7 sekundy. Všechny verze mají 400V platformu, nabíjí se výkonem 150 nebo 230 kW dle použité baterie.

Reakce plynové pedálu není až tak bryskní, jak ji známe třeba z Tesly, akcelerace je silná, ale ne přehnaná. Vozy BYD ostatně z dřívějška známe spíše pro důraz na komfort, a Sealion 7 není výjimkou. Podvozek je měkký a houpavý, ale také možná až příliš rosolovitý, takže na nekvalitních britských cestách se občas nepříjemně natřásá. Rozhodně ovšem patří mezi ty komfortnější elektrická SUV a podporuje to i velmi dobré odhlučnění.

V zatáčkách se auto nenaklání přehnaně, měkké odpružení ovšem nedává důvěru při rychlejším průjezdu. V tom nepomáhá ani přeposilované řízení bez náznaku citu. To jsou ale vlastnosti, které známe z většiny čínských aut a nejsou proto překvapivé. I v nejsilnější verzi je Sealion prostě laděn na komfort, ne na rychlé svezení po okreskách.

Více se o autě dozvíme v rámci klasického testu na českých cestách a více o plánech českého zastoupení zjistíme 1. dubna na prezentaci v Praze. Tou dobou už by mohlo být jasné, kolik se plánuje dealerství a servisů, či které modely se k nám dostanou. Zatím je jistý Sealion 7 a Seal U DM-i, jejichž ceny by také mohly být součástí prezentace.