Bydlení ve virtuálním světě: Saúdská Arábie chce vybudovat obří mrakodrap se spoustou holografických prvků

Saúdskoarabský princ Muhammad bin Salmán chce, aby centrum hlavního města jeho země prošlo výraznou proměnou. V budoucnu by mu tak měl dominovat mrakodrap zvaný Mukaab.

Dotyčnou budovu si můžete představit jako obří dutou krychli, jejíž každá hrana má měřit čtvrt míle, tedy zhruba 400 metrů. V jejím středu pak bude situována vysoká věž.

V Mukaab samozřejmě naleznete řadu turistických atrakcí, hotelů, rezidenčních čtvrtí i komerčních prostor. Celková podlahová plocha by měla činit přes 2 000 000 čtverečních metrů.

Architektům tohle všechno nicméně stále připadalo málo a tak rovněž oznámili, že půjde o vůbec „první imerzivní destinaci“ na světě.

Pod výrazem „imerzivní“ se v tomto případě skrývá celý digitální a virtuální svět rozšířený o záplavu holografických prvků, které vám umožní „žít“ na Marsu, pod mořskou hladinou, nebo třeba v pohoří silně připomínajícím Hallelujah Mountains z velkofilmu Avatar.

Podle dostupných informací by se princi líbilo mít tuto unikátní stavbu dokončenou do roku 2030, což se vzhledem k rozsahu celého projektu jeví jako směšně krátká lhůta. Vzhledem k finančním možnostem Saúdské Arábie to ale nemožné není.