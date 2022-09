Byl pilot sebevrah? Ani půl roku po havárii Boeingu 737 China Eastern Airlines není jasná příčina

21. března tohoto roku došlo v Číně k havárii letadla Boeing 737-89P, při které zahynulo všech 123 cestujících a 9 členů posádky. Kromě předběžné zprávy, vydané v dubnu, nebyly ani půl roku po této tragické události publikovány žádné oficiální závěry.

Let 5735 společnosti China Eastern Airlines letěl na pravidelné vnitrostátní lince z čínského Kchun-mingu do Kantonu. Letadlo zhruba v polovině letu prudce ztratilo výšku a ve vysoké rychlosti narazilo do terénu nedaleko města Wu-čou. Kamerové záběry ukázaly, že v poslední fázi stroj padal prakticky kolmo k zemi.

Záhada letu 5735

20. dubna vydal čínský Úřad pro civilní letectví prohlášení, ve kterém uvádí, že letadlo ve 14:20:55 místního času opustilo přidělenou cestovní výšku 8900 metrů. O 45 sekund později zaznamenal radar poslední polohu ve výšce 3380 metrů. Rychlost stroje vůči zemi byla 1010 km/h, přičemž maximální provozní rychlost tohoto typu letounu je 838 km/h (ta ovšem není uváděna vůči zemi).

Přibližně 12 kilometrů od místa dopadu byla nalezena odtoková hrana pravého křídla, což teoreticky může hrát v celé události podstatnou roli. Dle vyšetřovatelů bylo letadlo letuschopné bez odložených záznamů v technickém deníku, na palubě nebyl žádný nebezpečný náklad a pro danou oblast nebylo předpovídáno nebezpečné počasí.

V dubnu se v Číně začaly šířit zvěsti, že havárii způsobil úmyslně někdo v pilotní kabině. Tyto informace později podpořily zprávy několika amerických zpravodajských serverů, včetně Wall Street Journal a ABC News, jež v květnu informovaly o zjištění amerických úřadů, podle kterých někdo v pilotní kabině zatlačil řídicí páku dopředu a zahájil střemhlavý let.

Čínský úřad pro civilní letectví (CAAC) tyto zprávy nepotvrdil ani nevyvrátil, nicméně si posteskl, že „neoficiální spekulace“ mohou narušit probíhající vyšetřování. Přinejmenším do doby, kdy budou k dispozici další oficiální informace, to vypadá, že havárii dost možná způsobilo úmyslné jednání někoho v kokpitu.

Tři piloti v kokpitu

V pilotní kabině byli tři členové posádky: kapitán Yang Hongda, který s Boeingy 737 létal od roku 2018, první důstojník Zhang Zhengping s více než desetiletou praxí, včetně výcviku stovky dalších pilotů, a Ni Gongtao – nováček s méně než 600 hodinami letové praxe, jehož oficiální povinností bylo pouze sledovat své zkušenější kolegy.

Psychologie letové posádky je poněkud opomíjeným, ale zásadním aspektem hladkého fungování týmu, který musí efektivně spolupracovat jak v běžných, tak v nouzových podmínkách. Vždy, když se na situaci podílí více než jedna osoba, vyvstanou otázky autority a hierarchie. Proto již samotná označení členů letových posádek naznačují prioritu a pravomocí, kdy kapitán má na starosti prvního i druhého důstojníka.

Příliš přísné dodržování hierarchie může být v některých případech kontraproduktivní, jak ukázala havárie letu Korean Air 801 v roce 1997. Navzdory chybám, kterých se kapitán tohoto letu dopustil při přiblížení k letišti Guam, ho zbylí dva členové posádky upozornili až šest sekund před havárií, kdy už bylo příliš pozdě na to, aby něco udělal.

Od té doby Korean Air a další letecké organizace zdůrazňují, že autorita kapitána není absolutní, a pokud ostatní členové posádky vidí, že kapitán udělal chybu, měli by podniknout kroky k její nápravě.

Jeden proti všem

V případě letu 5735 je však těžké uvěřit, že by úmyslné kroky směřující k havárii letadla podnikl více než jeden ze tří členů posádky. Pokud předpokládáme, že o havárii letadla rozhodl pouze jeden ze tří mužů v pilotní kabině, vyvstává několik těžko zodpověditelných otázek. Například je poměrně obtížné si představit způsob, jak by jeden z pilotů mohl vnutit svou vůli ostatním a zůstat u řízení, pokud by zbývající dva byli odhodláni ho zastavit.

Můžeme vzít v úvahu možnost, že pilot sebevrah měl zbraň, kterou ohrožoval nebo rovnou zneškodnil ostatní členy posádky. Pro tuto teorii hraje skutečnost, že není jasné, zda piloti v Číně procházejí stejnými bezpečnostními kontrolami jako cestující, a pokud ano, jak snadné by bylo se jim vyhnout a dostat zbraň na palubu. Obecně se ale tento scénář nezdá být příliš pravděpodobný.

Zajímavým faktem, jež lze vyčíst ze záznamu letu před havárií, je, že se letadlo krátce vyrovnalo ve výšce kolem 8 000 stop (cca 2,4 kilometrů), a poté opět pokračovalo v pádu do hor. To by mohlo naznačovat dočasný obrat v boji o řízení v kokpitu.

Víc otázek než odpovědí

Podstatnou otázkou je, který ze tří členů letové posádky by něco takového mohl udělat? Jako nejméně pravděpodobný se jeví Zhang Zhengping, který do své kariéry investoval prakticky celý svůj život. Úřad CAAC prošetřil minulost všech členů posádky a nezjistil nic neobvyklého, jako jsou nesplacené dluhy nebo osobní problémy, jež by mohly vysvětlit sebevražedný úmysl.

Další možností je, že někdo z cestujících vnikl do pilotní kabiny a přiměl letadlo klesnout k zemi. S tím souvisí otázka, jak obtížné by mohlo být provedení takového činu. Aktualizované předpisy po událostech z 11. září nařizují, že v kokpitu musí být neustále přítomni nejméně dva členové posádky, takže například při letu 5735 mohl kabinu opustit vždy jen jeden pilot.

Trpělivý terorista na sedadle v první třídě s výhledem na dveře pilotní kabiny by mohl počkat, až se dveře otevřou (např. až půjde jeden z pilotů na toaletu), a využít vyhrožování – třeba držet letušku jako rukojmí se zbraní v ruce (za předpokladu, že by se mu podařilo propašovat nůž na palubu). K provedení podlého činu by však stejně musel přemoci tři odhodlané členy posádky letadla.

Otázek je v tuto chvíli víc než odpovědí. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení osudu letu 5735 se jeví úmyslné lidské jednání. Možná se nikdy nedozvíme o moc víc, pokud se v záznamech z pilotní kabiny neobjeví stopy, které ještě nebyly odhaleny. Navzdory všem moderním technologiím, jež jsou nasazeny k zajištění letecké bezpečnosti, platí, že dokud budou letadla řídit lidé, musíme těmto lidem věřit. A počítat s tím, že se jednou za čas někdo rozhodne tuto důvěru zradit.