Bývalý administrátor NASA zkritizoval program Artemis. Označil ho za příliš drahý a nerealistický

Bývalý administrátor NASA Michael Griffin řekl americkým zákonodárcům, že plány jmenované vesmírné agentury na návrat lidí na povrch Měsíce jsou příliš komplikované, drahé a nerealistické.

„Budu přímý. Podle mého soudu je program Artemis příliš složitý, za nerealistickou cenu, ohrožuje bezpečnost posádky, představuje velmi vysoké riziko pro dokončení mise a je velmi nepravděpodobné, že bude dokončen včas, i kdyby nakonec byl úspěšný,“ prohlásil během slyšení před House Space and Aeronautics Subcommittee.

Griffin je přesvědčen o tom, že NASA potřebuje svůj program „restartovat“ a začít znovu, ovšem tentokrát již bez účasti komerčních partnerů. V opačném případě riskuje, že ji v pomyslném závodu o Měsíc porazí Čína.

Bez SpaceX, Blue Origin a spol.?

Média však poukazují na to, že jeho vlastní plán je příliš vágní a bohužel přináší mnohem více otázek, než odpovědí.

Space Launch System (SLS) by měl zkrátka jen dopravit kapsli Orion na povrch naší přirozené družice, kde by její čtyřčlenná posádka následně strávila celkem sedm pozemských dní. Toto by prý teoreticky bylo možné realizovat již v roce 2029.

Např. lunární lander pro podobnou misi však ještě nebyl ani navržen, natož pak postaven. Navíc Griffin svého času odmítal i komerční program NASA, který nakonec vedl ke vzniku kosmické lodi Crew Dragon – a ta se velice osvědčila. Je tudíž téměř jisté, že jeho návrhy na ukončení spolupráce s firmami jako SpaceX či Blue Origin nebudou vyslyšeny.