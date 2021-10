Bývalý americký generál varoval před zabijáckými roboty. Jejich nástup je prý nevyhnutelný

Bývalý americký generál Stanley McChrystal, který dva roky vedl koaliční síly v Afghánistánu, přišel s hrozivým varováním: nástup zabijáckých robotů je nevyhnutelný a může mít dalekosáhlé důsledky.

Podle McChrystala jsou jakékoliv snahy o zákaz těchto strojů odsouzeny k nezdaru. To, aby umělá inteligence (AI) měla pravomoc zahájit smrtící útoky, považuje za nutnost – ale uznává, že by to mohlo vést k „děsivé“ budoucnosti.

Důvodem je skutečnost, že i ta aktuálně nejsofistikovanější AI je stále nepopiratelně náchylná k chybování.

Zapnout a důvěřovat...

„Vytvořili jste technologii, zavedli jste procesy, aby fungovala, ale aby mohla fungovat rychlostí války, v podstatě ji zapínáte a důvěřujete jí,“ řekl McChrystal v rozhovoru pro Yahoo News.

„To může být docela děsivé, zvláště pokud existuje potenciál selhání nebo falšování nebo jakékoli jiné takové věci,“ dodal.

Jednoho dne by vojenská AI mohla být dokonce na takové úrovni, že my lidé již nebudeme schopní pochopit, jakým vlastně způsobem dospívá ke svým rozhodnutím. Navzdory tomu ji však budeme chtít používat a to právě kvůli tomu, jak rychle bude schopná reagovat např. na vyslání hypersonických střel.