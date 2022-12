Bývalý manažer Tesly přešel od elektromobilů k lodím. Chystá elektrický člun poháněný solární energií

Firma Blue Innovations Group (BIG), kterou založil bývalý šéf globální výroby Tesly John Vo, se pochlubila lodí na solární pohon, která bude odhalena během veletrhu CES 2023. Namísto pohonu na tradiční paliva využívá sluneční světlo a solární panely k výrobě a následnému využití čisté energie, což z ní činí udržitelné řešení pro vodní dopravu, informuje SlashGear.

Elektrické lodě se stávají fascinujícím odvětvím s rychle rostoucím seznamem hráčů, kteří nabízejí vodní plavidla doslova našlapaná nejmodernějšími vychytávkami. Na rozdíl od ostatních elektrických člunů na trhu se BIG plánuje odchýlit od tradičních materiálů a výrobních metod ve prospěch technologií používaných v odvětví elektromobilů, prozradil Vo v rozhovoru pro magazín Electrek.

Elektrický člun poháněný solární energií

Elektrický člun, označovaný prostě R30, je podle Johna Vo revolucí, která by mohla pomoci očistit lodní dopravu. Proto není v plánu postavit jen jednotky kusů drahých luxusních lodí, ale sériová výroba. „Abyste skutečně ovlivnili životní prostředí, nemůžete stavět elektrické čluny po desítkách. Musí jich být tisíce.“

Aby bylo možné sériově vyrábět co největší počet kusů, hodlá firma využívat výrobní postupy z automobilového průmyslu. Součástí plánu je upuštění od tradičních materiálů používaných pro výrobu lodí, jako je sklolaminát nebo uhlíková vlákna, ve prospěch hliníkového trupu či použití baterie, která je konstrukčně integrovaná jako součást rámu.

Výrobce počítá s dlouhou životností – díky hliníkové konstrukci může BIG nabídnout doživotní záruku na trup. Volba lithium-železo-fosfátu namísto tradičních lithium-iontových baterií umožňuje více než zdvojnásobit životnost akumulátorů. „Je to o něco větší baterie s o něco nižší hustotou energie,“ vysvětluje Vo. „Máme na to prostor – je to loď.“

Premiéra proběhne již za pár dní

Premiéra elektrického člunu proběhne na veletrhu Consumer Electronics Show (CES), který se bude konat od 5. do 8. ledna 2023 v americkém Las Vegas. Firma na něm představí prototyp, na jehož základě bude do února připravena „alfa verze“. Do října příštího roku by pak měly následovat čtyři „beta modely“ a ve druhém čtvrtletí roku 2024 by se měli dočkat první zákazníci.

Nutno podotknout, že R30 rozhodně nebude nic pro šetřílky. Očekávaná cena je 300 000 amerických dolarů, tedy v přepočtu asi 6,8 milionů korun. Výrobce však počítá s postupným snížením ceny, neboť jednou z výhod sériové výroby by měly být výrazně nižší náklady.

Nutno konstatovat, že R30 spadá do kategorie luxusních plavidel nejen svou cenovkou, ale také provedením a výbavou. Vo člun popsal jako propojenou oázu s všestranným využitím, který umožňuje využití v rámci zdravého sladění pracovního a osobního života.