CarbonCapture pomůže Microsoftu odstranit emise CO2. Zachytí je ze vzduchu a uloží pod zem

Microsoft uzavřel partnerství se společností CarbonCapture, která mu pomůže zachytávat a ukládat oxid uhličitý pod zem. Jedná se o další krok ve snaze o splnění závazku, podle kterého má být Microsoft do roku 2030 zcela bezemisní firmou.

CarbonCapture je startup zabývající se klimatickými technologiemi se sídlem v Los Angeles, který buduje ve Wyomingu zařízení na ukládání emisí oxidu uhličitého. Zařízení na přímé zachytávání CO 2 (DAC) je známé pod označením Project Bison a jeho uvedení do provozu se očekává ve druhé polovině roku 2024.

Prostě ty emise uloží pod zem

Projekt Bison je postaven na modulární technologii vyvinuté firmou CarbonCapture, která nasává oxid uhličitý z okolního vzduchu a následně jej ukládá pod zem. Díky tomu se z těchto emisí netvoří v atmosféře skleníkový plyn a nepřispívají tak ke změně klimatu.

„Dohoda s CarbonCapture nám pomáhá přiblížit se našemu cíli, kterým je snížení emisí oxidu uhličitého, a zároveň pomáhá urychlit růst celého odvětví přímého zachytávání ze vzduchu,“ uvedl v oznámení ředitel portfolia Microsoftu pro odstraňování oxidu uhličitého Phillip Goodman.

V roce 2020 jedna z největších softwarových firem oznámila, že sníží své emise natolik, aby se do roku 2030 stala uhlíkově negativní. Toto rozhodnutí následovalo po závazku z roku 2017 snížit do stejného data emise uhlíku o 75 % a navazuje na revizi z roku 2019, podle níž má do roku 2023 sedmdesát procent energie pocházet z obnovitelných zdrojů.

Od fosilních paliv zatím neupustí

Mnozí se mylně domnívají, že tyto plány znamenají, že Microsoft úplně přestane používat fosilní paliva. Tak tomu však není. Závazek znamená, že do roku 2030 odstraní ze světa více emisí CO2, než kolik jich do něj používáním fosilních paliv vypustí.

Partnerství s CarbonCapture samo o sobě tento problém nevyřeší a k plánu Microsoftu přispěje jen malou měrou. Podle CarbonCapture bude zařízení po zahájení provozu ročně zachycovat a ukládat až deset tisíc tun oxidu uhličitého.

„Jsme nadšeni, že můžeme Microsoftu pomoci při plnění jeho závazku být do roku 2030 uhlíkově negativní a do roku 2050 odstranit všechny historické emise CO2,“ říká generální a technický ředitel CarbonCapture Adrian Corless. „Potvrzení škálovatelného přístupu CarbonCapture k DAC od pokrokově smýšlející společnosti, jako je Microsoft, je důležitým signálem pro celý trh, který ukazuje kvalitu jednotek na odstraňování uhlíku.“