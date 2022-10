V úterý 25. října bude částečné zatmění Slunce. Částečné tentokrát znamená, že v Česku a na Slovensku Měsíc zakryje zhruba 40 % slunečního disku. Přesná hodnota ovšem záleží i na tom, kde přesně se budete nacházet.

Na západě Česka začne zatmění přibližně v 11:11 hodin našeho času, východ území bude mít asi tři minuty zpoždění. Maximálního zatmění se dočkáme mezi 12:14 až 12:27. Měsíc přestane bránit ve výhledu ze Země zhruba ve 13:20. Celá podívaná tak bude trvat dvě hodiny.

Pokud si tuto událost nechcete nechat ujít, rozhodně doporučujeme pořídit speciální brýle s filtry, které by měly být k dostání třeba na hvězdárnách. Dají se nahradit tmavým svářecím sklem, u něj požadujte minimálně hodnotu 13. Filtr budete pochopitelně potřebovat i v případě, že se rozhodnete použít dalekohled, jinak hrozí vážné poškození zraku.

Všechno samozřejmě může zhatit počasí. Do úterý zbývají čtyři dny, a to je na přesnou předpověď ještě daleko. Windy s modelem ECMWF ukazuje na úterní poledne celkově dobrou viditelnost, jen se silnější oblačností v severovýchodní části území. Ale to se opravdu může ještě změnit.

Předpověď oblačnosti nad Českou republikou na úterý v poledne (z pátku 21. října)

Možností je také vydat se na některou z našich hvězdáren, které si k této příležitosti připravily zajímavý program. Nebo si naladit živé vysílání Virtual Telescope Project 2.0, jehož tým bude zatmění natáčet z Říma.

Další srovnatelné zatmění Slunce, v tomto případě jen dvacetiprocentní, na našem území uvidíme až 29. března 2025. Ale 12. srpna 2026 se dočkáme zatmění, kdy Měsíc překryje Slunce až z 89 %.

Úplného zatmění nad Českou republikou se už nikdo z nás nedožije, nastane až 7. října 2135.

Nejen částečné zatmění Slunce, ale také meteorický roj

Koncem tohoto týdne nastaly také zcela ideální podmínky pro pozorování fascinujícího meteorického roje Orinoidy spojeného s Halleyovou kometou.

Tyto meteory zdánlivě vylétají z místa (tzv. radiantu) nacházejícího se v souhvězdí Orion. Nejlépe viditelné by měly být právě během tohoto víkendu a to v pozdních nočních hodinách, konkrétně v rozmezí 1:00–5:00.