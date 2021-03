Čech vyhrál pěveckou soutěž časopisu Science. Jestli to nezní dostatečně nerdsky, pusťte si klip…

Časopis Science už 14 let vyhlašuje soutěž Dance Your Ph.D., která má za cíl popularizovat, dostat komplikovanou vědu k veřejnosti. Letos ji vyhrál rap Molecular Clusters o fyzikálních procesech v atmosféře, který vytvořili studenti University of Helsinki: Fin Vitus Besel, Nizozemec Ivo Neefjes a hlavně iniciátor projektu Čech Jakub Kubečka.

„Naším hlavním cílem bylo ukázat nevědeckým mudlům, že věda může být zábavná, praštěná a vzrušující,“ říká Kubečka. Song se zabývá vytvářením, strukturou a stabilitou atmosférických molekulárních clusterů, popisuje je slovy, choreografií i grafikou. Tady jej máte:

Trio při tvorbě použilo drony i triky se zeleným plátnem, porazilo 39 soupeřů, vyhrálo kategorii fyziky i celkově a rozdělí si 2 000 dolarů. Dále se vyhlašují následující kategorie…

Chemie

Biologie

Sociální vědy

A nakonec letos nová kategorie COVID-19