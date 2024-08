Čeká nás další nebeská show. Fragmenty měsíce Dimorphos míří k Zemi

Trosky měsíce Dimorphos, které vznikly během jeho srážky se sondou DART (Double Asteroid Redirection Test), nejspíš míří k Marsu a k naší planetě. Plyne to z nové studie provedené odborníky ze Španělska a Itálie.

Není však třeba mít obavy. „Pokud tyto vyvržené fragmenty Dimorphosu dosáhnou Země, nebudou představovat žádné riziko,“ uvedl badatel Eloy Peña-Asensio z Polytechnic Institute of Milano pro Universe Today.

„Jejich malá velikost a vysoká rychlost způsobí, že se rozpadnou v atmosféře a vytvoří na obloze nádherný světelný pruh,“ dodal.

První uměle vytvořený meteorický roj

Jinými slovy, díky tomuto pokusu NASA budeme moct sledovat údajně vůbec první uměle vytvořený meteorický roj. Zatím ovšem není jasné kdy – vědci se domnívají, že to pravděpodobně nebude dříve než za 30 let.

Připomeňme, že sonda nejen dokázala nejen úspěšně změnit trajektorii dotyčného měsíce, ale navíc ho připravila o velké množství (cca dva miliony liber, tedy téměř milion kilogramů) prachu a hornin.

Právě tyto úlomky nyní putují vesmírem. Simulace provedená na superpočítači NAIF (Navigation and Ancillary Information Facility) ukázala, že ty, které byly vyvrženy rychlostí vyšší než 1,5 km/s, by teoreticky mohly dorazit k Zemi už během nadcházejících 10 let. „Očekává se však, že takovéto rychlejší částice budou příliš drobné na to, aby vytvořily viditelné meteory,“ podotknul Peña-Asensio.