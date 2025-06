Celé čelní okno jako obří Head-up displej s rozšířenou realitou. Sci-fi novinku brzy koupíme i v Česku

Průhledové displeje jsou stále populárnějším prvkem moderních automobilů, ačkoliv toho vlastně moc neumí. To se rozhodl změnit čínský gigant Huawei, který se už před několika lety pustil do modernizace principu head-up displeje a teď jej pod jménem Huawei AR-HUD uvádí do sériového vozu.

Zajímavé je, že to udělal ve spolupráci s automobilkou Xpeng, ačkoliv Huawei sám provozuje čtyři automobilové značky. Pro Čechy to znamená, že s novinkou se můžeme brzy setkat také u nás, Xpeng na letošní rok oznámil vstup na český trh.



Jako první dostane nový displej model Xpeng G7, který se představilo letos v lednu. SUV dlouhé 4,9 metru dostane v základní verzi elektromotor o výkonu 218 kW, který pohání zadní kola. LFP baterie může mít kapacitu 68 nebo 80 kWh.

Průhledový displej v podání Huawei využívá celé čelní okno a má tedy uhlopříčku 87". Ukazuje se na něm to, co známe z menších head-upů v současných autech, ale navíc také různé šipky a upozornění v rozšířené realitě. Tedy opět nic až tak nového, jen provedeno v dosud největším měřítku, takže opravdu nejde přehlédnout.

Dosazování digitálních prvků, které například zvýrazňují jízdní pruhy nebo ukazují kudy jet, má na starosti umělá inteligence. Systém využívá kamery vozu a funguje i za špatné viditelnosti, za prudkého deště, mlhy či sněžení, takže pomůže řidiči s orientací. Vnitřní kamera sleduje polohu očí řidiče, takže pak umístí virtuální prvky tak, aby přesně kopírovaly realitu.

Do skla integrovaný displej se může pochlubit jasem až 12 000 nitů a kontrastním poměrem 1800:1, takže je viditelný i za velmi jasného dne.

Zdroj: Cnev