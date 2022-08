Celý svět mluví o Webbovi… Ale věděli jste, že lidstvo už vyslalo do vesmíru třikrát větší teleskop?

Kolikrát jste za posledních půl roku v médiích slyšeli o Vesmírném dalekohledu Jamese Webba? Vsadím se, že mockrát. Není divu – jeho zrcadlo je 6× větší, než má „Hubble“, a technologie odpovídají věkovému rozdílu. Ale věděli jste, že „Webb“ není největší?

Je to 11 let, co Rusové do kosmu vyslali kosmickou observatoř Spektr-R. Ve srovnání s Webbem má třikrát větší odraznou plochu. Takže proč se o ní tolik nemluví? Jednak Rusové tolik nedají na propagaci, ale hlavně to nebyl takový úspěch. Projekt se zpozdil cca o čtvrt století a odpovídala tomu technika i výsledky. Parabola je nepřesná a navíc je to radioteleskop, takže výstupy nejsou pro širokou veřejnost tak zajímavé…

