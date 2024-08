Ceny baterií pro elektromobily klesly od roku 2008 o neuvěřitelných 90 %. Teď se to možná na chvíli zastaví

Baterie jsou jednou z nejdražších komponent nových elektromobilů, a výrazně tak ovlivňují jejich pořizovací cenu. Přestože jsou náklady na jejich výrobu stále poměrně vysoké, v posledních letech došlo k dramatickému poklesu. Nejnovější údaje ukazují, že baterie dnes stojí jen zlomek toho, co stávaly před několika lety.

V roce 2008 stála baterie pro elektromobil průměrně 1415 dolarů za kilowatthodinu, což bylo poměrně drahé pro výrobce i kupce. Od té doby však cena dramaticky klesla a v roce 2023 se průměrná cena pohybovala kolem 139 dolarů za kilowatthodinu, což je více než 90% pokles oproti roku 2008. Největší snížení cen proběhlo mezi lety 2009 a 2013, od té doby ceny klesají relativně stabilně.

Když vezmeme v úvahu hodnotu dolaru z roku 2023, pak vývoj cen baterií pro elektromobily vypadá o něco méně dramaticky. Po přepočtu na dnešní dolary by cena baterie v roce 2008 činila zhruba 1 000 dolarů za kilowatthodinu. I tak je však pokles ceny na 139 dolarů za kWh v roce 2023 stále významný, nicméně ne tak prudký, jak se zdá při srovnání bez ohledu na inflaci.

Úspora 2,5 milionů na jedno auto

Pro lepší představu můžeme použít jako příklad populární elektromobil Tesla Model Y, který má baterii s kapacitou 82 kWh. V roce 2008 by tato baterie stála přes 116 000 dolarů. Dnes stejná baterie stojí něco málo přes 11 000 dolarů. To znamená rozdíl více než 100 000 dolarů, což jasně ukazuje, jak obrovský dopad má pokles nákladů na dostupnost elektromobilů.

Z poklesu cen budou těžit především zákazníci. Elektromobily jsou zatím stále v průměru dražší než jejich protějšky se spalovacími motory, nicméně většina analytiků předpokládá, že ceny baterií budou dále klesat, což přiblíží celkové náklady na vlastnictví elektromobilu blíže k tradičním automobilům na fosilní paliva​.

Jedním z důvodů poklesu cen jsou pokroky v technologiích. Mnozí výrobci automobilů se začali orientovat na alternativní baterie, které jsou levnější na výrobu, ale stále poskytují dojezd srovnatelný s tradičními lithium-iontovými bateriemi. Nové typy baterií bývají založené na sodíku, zinku, železo-vzduchových reakcích nebo jiných materiálech​.

Pokles se možná na chvilku zastaví

Další významný vliv mělo zlepšení výrobních procesů, které vedlo ke snížení nákladů na výrobu, a v neposlední řadě i výrazné zvýšení objemu výroby, což pomohlo snížit náklady na jeden kus. Výrobci elektromobilů přitom očekávají, že výrobní náklady budou nadále klesat.

Takto výrazný pokles cen otevírá dveře širšímu přijetí elektromobilů na trhu, protože snižování nákladů na baterie přímo ovlivňuje konečnou cenu vozidel. Díky tomu se elektromobily mohou stát cenově dostupnějšími pro větší počet spotřebitelů, což může zásadně přispět k jejich rozšíření​.

Současně s tím se ale očekává, že by tento trend mohl být dočasně narušen zavedením solid-state baterií, které se začnou rozšiřovat v příštích letech. Ačkoli jsou tyto baterie lehčí, energeticky hustší a bezpečnější, jejich vývoj trval mnoho let a byl velmi drahý. To by mohlo výrobce přimět k tomu, aby udržovali vyšší ceny v rámci pokrytí nákladů na jejich zavedení​.

Další informace: TechSpot