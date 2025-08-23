Černobílé sny zmizely s nástupem barevné televize. Věda odhaluje, že naše podvědomí kopíruje média

Zdají se nám sny barevně, nebo černobíle? Většina z nás by dnes asi odpověděla, že barevně, a věda by jim dala za pravdu. Přesto ještě v polovině 20. století panovala shoda, že sny jsou převážně černobílé. Tehdejší studie uváděly, že barevně sní jen malý zlomek populace, a takové snové prožitky byly považovány za něco neobvyklého, téměř umělého.
Dnes víme, že 70 až 80 % lidí své sny popisuje jako barevné. U tohoto čísla však musíme zdůraznit, že jde o odhad ze sebereportů, který může být podhodnocený, protože vědci nevidí přímo do snů, ale spoléhají na vzpomínky probuzených účastníků.
Změnila to barevná televize
Kde se vzal ten obrat? Nejpravděpodobnější vysvětlení najdeme v historii médií. Období, kdy lidé hlásili černobílé sny, totiž silně koreluje s érou černobílého filmu a později i televize. Zdá se, že naše sny do velké míry kopírovaly to, co jsme považovali za standardní vizuální vyprávění. S nástupem barevných technologií se pak barva dostala nejen na plátna, ale i do našich hlav.
Moderní výzkum snů je mnohem přesnější než dřívější dotazníky. Vědci dnes sledují spící dobrovolníky v laboratořích pomocí EEG a budí je přesně v etapě spánku zvané REM (Rapid Eye Movement), pro kterou jsou typické rychlé oční pohyby. Právě v této fázi se odehrává většina živých snů (sny se mohou vyskytnout ve kterékoli fázi, nejpravděpodobnější jsou ale v REM). Okamžitý dotaz na to, co se člověku zdálo, minimalizuje zkreslení.
Kimberly Fenn, která je profesorkou psychologie na Michiganské státní univerzitě, se specializuje na studium spánku. Podle jejích slov studie ukazují, že na barvitost snů má vliv věk i mediální zkušenost. Lidé, kteří vyrůstali na černobílé televizi, hlásí noční prožitky v odstínech šedi častěji než ti, kteří od dětství sledovali barevné filmy. U mladších ročníků, vychovaných už na barevné kultuře, jsou černobílé sny výrazně vzácnější.
I nevidomí lidé sní
Za podivuhodnou a často nelogickou povahou snů stojí aktivita našeho mozku. Zatímco emoční centrum, takzvaná amygdala, pracuje na plné obrátky, prefrontální kůra odpovědná za plánování a logické myšlení je naopak utlumená. Proto ve snech bez zjevné souvislosti přeskakujeme z jedné bizarní scény do druhé, jako bychom se plavili na emocionální vlně bez kapitána u kormidla. Díky tomu se ocitáme ve světě, kde krokodýl v tričku vede rozhovor s babičkou a nikomu to nepřijde divné.
Sny ovšem nejsou jen vizuální záležitostí. Zapojují všechny naše smysly. Můžeme v nich slyšet hudbu, cítit vůni jídla nebo vnímat doteky, někdy až znepokojivě realisticky. Zajímavé je, že i nevidomí lidé sní. Pokud přišli o zrak později (kritická věková hranice pro ztrátu vizuálních snů je přibližně 5 až 6 let věku), mívají sny obrazové, zatímco ti, kteří se narodili bez zraku, mají sice sny bez obrazů, ale jejich snový svět je o to bohatší na ostatní smyslové vjemy, jako jsou zvuky, vůně a hmatové počitky.
A proč si sny tak málo pamatujeme? Může za to hipokampus, oblast mozku klíčová pro tvorbu dlouhodobých vzpomínek, která je během REM spánku z velké části „vypnutá“. A mají sny nějaký význam? Freud jim přisuzoval hluboké skryté poselství, nicméně současná věda podobné výklady odmítá. Jsou spíše fascinujícím vedlejším produktem noční aktivity našeho mozku než zašifrovanou zprávou.