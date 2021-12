Černobyl po 35 letech: Stále vypadá děsivě, elektřina se tu ale vyrábí dál

I když okolní obce jsou po havárii stále vylidněné, v samotné elektrárně to stále žije, ba dokonce nyní ještě více ožívá.

Současná fotografie z autobusové zastávky u černobylské elektrárny může mnohé překvapit. Vypadá to tu až překvapivě normálně. Místo je sice stále nebezpečné a ovlivněné radioaktivitou, ovšem kontrolovaný pobyt je zde možný bez zdravotních následků a rozlehlé území elektrárny nabízí pracovní příležitosti.

Krátce po havárii byl havárií zasažený čtvrtý blok elektrárny zastavěn železobetonovým „sarkofágem“. Ten byl budován dosti provizorně a bylo jasné, že to chce nový pořádný kryt, který by zamezil dalšímu vyzařování epicentra výbuchu.

Znovu se tu vyrábí elektřina! Ale tentokrát už bezpečně. Je to ideální místo na realizaci velké solární elektrárny – je zde dostatek prostoru, infrastruktura a napojení na energetickou síť. Jen klimatické podmínky nepřejí tolik, jako někde v poušti. Slunných dní je zde méně a v zimě přichází problém se sněhem. Ale i tak se tu solární elektrárnu vyplatí provozovat.

Výsledkem je kryt obloukovité konstrukce za 2,1 miliardy eur. Částečně jej financovala ukrajinská vláda, zbytek šlo z Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, do které přispěly desítky zemí včetně Česka.

V okolí elektrárny jsou stále silně kontaminovaná místa. Nový kryt a průběžné dekontaminace situaci postupně zlepšují, ale jde to velmi, velmi pomalu. Celá oblast je poznamenána na stovky let. Ostatně, na 100 let je konstruována i životnost nového krytu.

Starý sarkofág už byl na spadnutí, což by znamenalo další katastrofu. Ačkoli byl zchátralý, stále svoji funkci plnil. Při jeho stavbě se spěchalo, navíc nejkritičtější místa byla stavěna dálkově ovládanými roboty, což na preciznosti práce také moc nepřispělo.