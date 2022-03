Černobyl je bez proudu, ale katastrofa nehrozí. Státní úřad pro jadernou bezpečnost vysvětluje, co se stane po výpadku chlazení

Rusové porušili i to, co bylo v dosavadní historii vojenských konfliktů naprosté tabu – zaútočili na dvě jaderné elektrárny. Prvně Černobyl, pak Záporoží. První je už roky odstavená, druhé stále vyrábí. Naštěstí se nestalo nic fatálního, ale v posledních hodinách se pohnula situace v Černobylu.

Okupanti poškodili vedení, černobylská elektrárna je bez proudu. Z některých monitorovacích systémů přestala téct data, zkomplikovala se komunikace s personálem a řeší se, jak to bude s chlazením vyhořelého paliva. Ukrajinská strana říká, že dieslové generátory zvládnou dodávat energii pro chlazení pouze 48 hodin, pak hrozí únik radiace.

Český Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal prohlášení, podle kterého není reálné, aby se vyhořelé palivo vinou výpadku chlazení poškodilo natolik, aby nás to ohrozilo. Přikládá i vysvětlení:

Výpadek chlazení, který by palivo poškodil, by musel trvat velmi dlouho. Proč? Jedna palivová kazeta má výkon cca 75 W, to odpovídá jedné žárovce v kuchyni. Kazet je tam ovšem 21 000. To dává dohromady 21 000 x 75 W = 1,5 MW, což se chladit se musí. Aby se při výpadku chlazení palivo poškodilo, bylo by nutné nejdřív ohřát veškerou vodu v bazénech na 100 C, pak část této vody odpařit, aby se palivo obnažilo. Palivo by se pak muselo ještě samovolně přehřát na teplotu cca 400 - 500 C, možná i víc, aby se natavilo. Takový růst teploty je již nereálný, protože toto palivo se dnes již prakticky uchladí vzduchem. Samovolná exploze tohoto paliva je fyzikálně vyloučena. Pokud by toto palivo nebylo terčem vojenského útoku, únik radioaktivity bezprostředně nehrozí. Případný vojenský útok by okolí elektrárny samozřejmě zamořil, radiační situaci v České republice by ale nezhoršil.