Černý jestřáb sestřelen. Legendární vrtulníky Black Hawk nahradí konvertoplán

Americká armáda přijala přelomové rozhodnutí, se kterým postupně vyřadí všechny provozované vrtulníky Black Hawk a nahradí je konvertoplánem společnosti Bell. Půjde o největší skok v armádním letectvu za mnoho let.

Konvertoplány jsou stroje schopné přetáčet vrtule tak, aby mohly letět jako vrtulník i klasické letadlo. Pracovala na nich řada armád už během studené války a nejdále pokročili Američané, kteří do služby zavedli konvertoplán CV-22. Nyní půjdou ještě dále a ovlivní podobu amerického armádního letectví na celé dekády. Padlo rozhodnutí, že konvertoplán Bell V-280 Valor nahradí všechny provozované vrtulníky UH-60 Black Hawk (legendární „Černý jestřáb“).



Black Hawk odejde do výslužby

Americká armáda před koncem roku 2022 oznámila, že zadala dlouho očekávanou zakázku na letoun FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft) společnosti Bell Textron. Počáteční hodnota je 1,3 miliardy USD, přičemž následné výrobní kontrakty by mohly vést k navýšení hodnoty programu až na 70 miliard dolarů během celé životnosti

To představuje největší rozhodnutí americké armády o nákupu vrtulníků za posledních více než 40 let. Rozhodnutí vybrat konvertoplán druhé generace je nejen velkým vítězstvím pro Bell Textron na domácím trhu, ale také vítězstvím firmy na světové scéně. Dá se totiž předpokládat, že mnoho spojenců a partnerských zemí bude následovat příkladu US Army (mnohé dnes provozují UH-60). Paradoxem pro Českou republiku je, že od společnosti Bell nakupuje o generaci starší letouny UH-1Y.

V-280

Po oznámení Bell Textron a představitelé americké armády uspořádali brífink pro média, na něm genmjr. Robert Barrie (programový důstojník US Army pro letectví) uvedl, že počáteční smluvní závazek v hodnotě 232 milionů USD bude společnosti Bell Textron udělen v průběhu následujících 19 měsíců, což jí umožní pokračovat v práci na předběžném návrhu letounu a do roku 2025 dodat jeho virtuální prototypy.



Prototyp konvertoplánu Bell V-280 Valor

Genmjr. Walter Rugen, ředitel armádního týmu pro multifunkční boj dodal: „V rámci programu FLRAA se v současné době připravuje několik projektů. Tento první představuje strategický obrat armádního letectva k rychlosti a doletu, které naše armáda potřebuje k ovládnutí budoucích bojišť. Úsilí o vytvoření prototypu a snížení rizik umožnilo armádě výrazně zkrátit dobu potřebnou k dnešnímu oznámení.“

U prvního prototyp letounu Valor je dobře vidět konstrukce překlopných rotorů, které navazují na složený trup doplněný ocasem ve tvaru V namísto ocasního rotoru klasických vrtulníků. Platforma je vybavena bočními dveřmi (namísto rampy jako u CV-22 Osprey) a tříkolovým podvozkem, který je zatahovací. Pokud by byl letoun V-280 definitivně vybrán, jednalo by se o první letoun americké armády s naklápěcími motory.

Konvertoplán vs. koaxiální vrtulník

V-280, který byl původně vyvíjen v rámci armádního programu Joint Multi-Role Technology Demonstrator (zahájen v roce 2013), prošel fází návrhu/výroby a absolvoval více než tři roky letových zkoušek k ověření schopností. Program FLRAA, který byl oficiálně zahájen v roce 2019, spadá pod iniciativu americké armády Future Vertical Lift (FVL) zaměřenou na modernizaci schopností a leteckých prostředků používaných touto službou a postavil proti sobě konvertoplán Valor a koaxiální vrtulník Defiant X společnosti Sikorsky-Boeing s tlačnou vrtulí.



Koaxiální vrtulník Defiant X od společnosti Sikorsky-Boeing

Po udělení zakázky konkurenci vydaly společnosti Sikorsky i Boeing prohlášení, v němž uvedly, že „jsou i nadále přesvědčeny, že Defiant X je přelomovým letounem, který americká armáda potřebuje k plnění svých komplexních úkolů dnes i v budoucnosti.“ Po přezkoumání zpětné vazby od armády obě firmy vyhodnotí svoje další kroky.

Prototyp Valor dokončil svůj první let podle plánu v prosinci 2017. Tým Sikorsky-Boeing termín mnohokrát odkládal kvůli problémům při výrobě rotorových listů a hladký nebyl ani vývoj pohonné jednotky. Technologický demonstrátor se nakonec dostal do vzduchu až v březnu 2019.

Start v roce 2030

Před vyřazením z provozu v červnu 2021 nalétal prototyp Bell V-280 více než 214 hodin, během nichž dosáhl maximální cestovní rychlosti 305 uzlů (cca 565 km/h). Prokázal obratnost při nízkých rychlostech, schopnost letu na dlouhé vzdálenosti a autonomního letu.

Americká armáda plánuje zahájit nasazení letounu V-280 spolu s vítězem stále probíhajícího programu Future Attack Reconnaissance Aircraft (buď Bell 360 Invictus, nebo Sikorsky Raider X) přibližně do roku 2030, aby dodržela modernizační cíle armády. Počet letounů V-280, které chce armáda pořídit, ještě nebyl stanoven, ale očekává se, že bude vysoký, vzhledem k tomu, že tento letoun nakonec nahradí různé letouny UH-60, které má armádní letectvo k dispozici.

Každopádně jedna éra, symbolizovaná filmem Černý jestřáb sestřelen, o nejslavnějším nasazení vrtulníků UH-60, končí a začíná nová. Začíná éra konvertoplánů.