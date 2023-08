Češi jsou nejplešatější národ na světě. Může za to genetika a nedostatek vitamínů

Češi se kromě nejvyšší konzumace piva (v přepočtu na osobu) mohou chlubit dalším světovým prvenstvím. Web World Population Review, který publikuje statistiky týkající se celosvětové populace, umístil náš národ na první příčku žebříčku zemí s nejvyšším podílem mužů, kterým vypadaly či vypadávají vlasy.

Údaje sestavené na základě dat z kliniky Vantage Hair Clinic odhalily 21 „nejplešatějších zemí světa“. Mnohé z nich mají početné bělošské obyvatelstvo, tedy skupinu, která má tendenci ztrácet vlasy rychleji než ostatní rasy. V zemích na prvních třech místech ztratilo nebo ztrácí své vlasy více než 40 % mužů.

Svůj podíl na tom, kromě genetických predispozic, může mít i strava. Česká kuchyně je bohatá na husté polévky, omáčky, masitá jídla, škroby a také již zmíněné pivo. Tyto potraviny neobsahují dostatečné množství vitamínů a minerálů potřebných pro růst vlasů. Podle přehledu, publikovaného v roce 2018 v časopise Nutrients, mělo 95 % zkoumané populace v České republice nedostatek vitaminu D.

Prvenství v plešatosti

Nutno dodat, že Češi v žebříčku zvítězili s jen malým náskokem: u Česka svítí hodnota 42,79 %, druhé Španělsko má 42,6 % a třetí Německo 41,2 %, tedy jde o rozdíly na pomezí statistické chyby.

Na opačném konci žebříčku se objevují především asijské národy. Nízký podíl plešatých byl zaznamenán například v Číně, na Tchaj-wanu, v Hongkongu, ve Vietnamu, v Laosu, na Srí Lance, v Jižní Koreji a v Japonsku. Relativně malý výskyt mužské plešatosti v asijských zemích ve srovnání s jinými částmi světa může být dle vědců dán geneticky.

I když jsme plešatí

Britský deník Daily Mail uvádí, že podle Americké asociace pro vypadávání vlasů (AHLA) je 95 % vypadávání vlasů u mužů způsobeno androgenní alopecií. Ta je dědičná a je spojená s hormonálními vlivy, zejména s mužskými pohlavními hormony androgeny. Vlivem genetických faktorů a hormonálních změn dochází k postupnému ztenčování vlasů a k jejich vypadávání.

Jedná se o dědičný znak, který mužům způsobuje ustupující linii vlasů a řídnoucí temeno. Je způsoben genetickou citlivostí na vedlejší produkt v testosteronu dihydrotestosteron (DHT). Vlasové folikuly citlivé na DHT se časem zmenšují, čímž se zkracuje životnost každého vlasu, až folikuly nepřestanou vytvářet vlasy úplně.

Pravděpodobnost plešatění se zvyšuje s věkem. Důvodem je skutečnost, že s přibývajícím věkem se testosteron mění na DHT, takže ti, kteří jsou na něj citliví, mají tendenci o vlasy přijít. Podle AHLA bude mít 85 % mužů do 50 let výrazně prořídlé vlasy a 25 % začne plešatět ještě před dosažením 21 let.

Některé vědecké studie naznačují, že muži kavkazské rasy mají větší pravděpodobnost plešatosti než muži jiných ras. Časopis Dermatology and Therapy v roce 2019 uvedl, že k omezení růstu vlasů může přispět nedostatek vitaminů B12 a D, biotinu, riboflavinu a železa.