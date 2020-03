Češi vyrobili roušku, která zabíjí koronavirus. K dispozici bude za pár týdnů

Když na přelomu ledna a února vrcholila epidemie COVID-19 v Číně, pozvala společnost Respilon české novináře do svého brněnského ústředí a dala jim nahlédnout do zákulisí trhu s ochrannými zdravotnickými ústenkami, který už tehdy pomalu kolaboval.

Respilon se už déle než sedm let specializuje na výrobu ochranných pomůcek z nanovlákenné textilie a je vyzbrojen certifikáty prokazující záchyt 99,9 % patogenů všeho druhu.



Nanovlákenná membrána propustí molekuly vzduchu, ale ne mnohem větší patogeny

Denní poptávka už v lednu vysoce přesahovala celoroční prodej, prakticky všechny ochranné prvky postupně zmizely z českých e-shopů, a Respilon zároveň přišel o výrobní kapacitu v Číně, neboť linky se rozběhly výhradně pro tamní spotřebu.

Nanovlákno + měď = ústenka na více použití

Jaká je situace po necelých dvou měsících? Firmy se začaly přizpůsobovat nové situaci včetně Respilonu, který už tehdy sliboval novou a ještě bezpečnější technologii ústenek s přívlastkem Virus Killer. Ústenek, které nejen že zachytí 99,9 % patogenů větších než pár desítek nanometrů, ale také je okamžitě zabijí. Na technologii spolupracoval s Izraelem.



Prorotypy různých druhů ústenek s nanovlákennou membárnou a oxidy mědi

Maskám, které během několika týdnů dorazí na český trh, v tom má pomoci akcelerované oxidy mědi, které mají silný antipatogenní účinek a budou dávat novým ústenkám i typický oranžový nádech. Díky tomu získává drobná textilní ústenka to, co ostatní zpravidla neumějí – lze ji použít vícekrát.

Výrobce slibuje, že by měla vydržet až 24 hodin aktivního používání. Když si ji tedy vezmete třeba jen na cestu do zaměstnání, k venčení psa nebo třeba ba návštěvu obchodu, s trochou vůle by mohla vydržet celý týden.

Běžné ústenky se naopak musí po každém použití vyhodit. Za běžného stavu by je měl jejich nositel vyhodit pokaždé, kdy si podobnou ústenku odstraní z úst třeba na obědě. Ty bavlněné je pak třeba průběžně prát, patogeny na nich totiž snadno ulpí už jen tím, že se jich dotýkáte.

ReSpimask Virus Killer Vylepšená ústenka s nanovlákennou membránou. Přívlastek „VK“ značí, že bude nově obsahovat antipatogenní směs oxidů mědi ,a bude tedy vhodná k opakovanému použití.

ReSpimask Virus Killer s nanovlákennou membránou a nově i s oxidy mědi, které aktivně zabíjejí patogeny a dávají masce typický oranžový nádech. Míra ochrany: Zachytí 99,95 % patogenů

Zachytí 99,95 % patogenů Opakované použití: 24 hodin aktivního používání; lze přerušovat

24 hodin aktivního používání; lze přerušovat Dostupnost pro ČR: Polovina dubna

Polovina dubna Cena: Balení 10 kusů za 2 000 Kč (kusový prodej nebude zatím k dispozici)

Balení 10 kusů za 2 000 Kč (kusový prodej nebude zatím k dispozici) Předprodej: Od 20. března na e-shopu Respilonu Proč je to tak drahé? Respilon se dušuje, že cenu už roky nezvyšoval a stojí za ní aktuální drahá výroba u smluvních partnerů. Dubnový až květnový přesun do Brna to tedy může ještě změnit.

RespiPro Virus Killer Robustnější textilní respirátor s nanovlákennou membránou a směsí oxidů mědi ve tvaru „duck shape“ primárně pro profesionální použití (zdravotníci, police apod.), k dispozici ale bude i pro veřejnost.

Respirátor RespiPro má robustnější „duck face“ konstrukci a je určen především profesionálům Míra ochrany: Zachytí 99,95 % patogenů

Zachytí 99,95 % patogenů Opakované použití: 24 hodin aktivního používání; lze přerušovat

24 hodin aktivního používání; lze přerušovat Dostupnost pro ČR: Polovina dubna

Polovina dubna Cena: Balení 5 kusů za 1 575 Kč (kusový prodej nebude zatím k dispozici)

Balení 5 kusů za 1 575 Kč (kusový prodej nebude zatím k dispozici) Předprodej: Od 20. března na e-shopu Respilonu

Vyrábí se v Turecku, je to ale složité

Vyvinout v dnešních podmínkách novou masku je ale složité, firmy totiž horko těžko hledají výrobní kapacity pro sériovou výrobu. Respilon ji nakonec našel v relativně blízkém Turecku, avšak transport podobného materiálu skrze několik zemí až do cíle je momentálně neméně složitý. Některé země jej mohou při transportu zablokovat pro vlastní trh, ochranného materiálu je totiž nedostatek v celé Evropě.

Ostatně, Turecko nakonec nemohla o víkendu opustit ani testovací várka za účelem certifikace v EU. S logistikou nakonec musela pomoci česká vláda a domluva mezi oběma stranami.

Respilon zároveň s pomocí ministerstva zahraničních věcí jedná o uvolnění zhruba 750 tisíc kusů skladových zásob dosavadního typu nanovlákenných ústenek ReSpimask, které už od ledna zůstávají v Číně.

Přesun části výroby do Česka

I proto firma v průběhu prohlubující se krize rychle zareagovala na situaci a podstatnou část výroby přesune do České republiky.

Výrobní linku během příštího měsíce nainstaluje v mateřském Brně a v květnu začne vyrábět naplno. Díky tomu nebude tolik vázaná tvrdými obchodními podmínkami v zahraničí i stále složitější logistikou při přeshraničním styku. Samotná nanovlákenná textilie jakožto základní materiál membrány se pak vyrábí v Česku už od začátku.

Respilon má výhodu, netýkají se jej totiž omezení prodeje

Jelikož se výrobků od Respilonu netýká tuzemský příkaz omezeného prodeje pro koncové zájemce, všechny výrobky jsou k dispozici na jeho e-shopu. Část masek zároveň brzy naskladní i Alza.cz. Na stranu druhou, poptávka je tak obrovská, že jsou denní zásoby, které firma uvolňuje vždy v 7:00 a 16:00, rozebrané už během několika desítek sekund. I proto Respilon od pátku nabídne možnost předprodeje, čímž se v podstatě budete moci zařadit na garantovanou čekací listinu.

Respilon samozřejmě není jediný a na výrobu ústenek, roušek, respirátorů a jiných masek se začínají soustředit i další tuzemští výrobci, přičemž mnozí také začínají používat nanovlákennou textilii jako další prvek ochrany.



Jana Zimova z Respilonu předvádí novinářům nové zabijácké ústenky. K dispozici budou i v dětských velikostech.

Aktuální poptávka nicméně i tak přesahuje nabídku. Jana Zimová, spolumajitelka společnosti Respilon, přitom upozorňuje, že skupováním ochranných prvků zdravou populací se dostávají do obtíží třeba onkologičtí pacienti, pacienti s cystickou fibrózou a další.

Respilon a další proto drží část zásob i pro ně a dávka, která míří do volného maloobchodního prodeje, je proto o to menší. Na stranu druhou, firmy postupně zvyšují výrobní kapacitu a týká se to i nanovlákenné technologie.

Ochranné prvky by tedy snad mohly být relativně brzy konečně k dispozici i širší veřejnosti, byť se situace mění každý den, a tak si skutečnou dostupnost nakonec troufá předpovídat jen málokdo.