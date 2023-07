Češi vyvinuli první černou skříňku se zálohou dat do cloudu. Dostanou ji nové Boeingy a je to nádherný gadget

Asi tušíte, že letadla mají na palubě cosi, čemu se říká černá skříňka. Nenechte se zmást, není to ani černé, ani skříňka, ale křiklavě oranžové odolné zařízení (aby ustálo havárii a lépe se hledalo v sutinách).

Letecký průmysl je silně spoutaný pravidly, standardy a certifikáty – vše s cílem zvýšit bezpečnost provozu. Jenže když pak chcete zavést změnu, inovovat, máte obrovský problém. Takže když před lety vývojáři z Honeywellu přišli na letecký úřad s návrhem, že u černé skříňky zachovají stávající funkce, standardy a bezpečnost, ale navíc přidají oline zálohování do cloudu… Odpověď byla: „Ne, díky, nemáme zájem.“

A tak pánové z Honeywellu začali vysvětlovat, jak by se data dala využít k real-time diagnostice letadel, plánování servisních zásahů, a tedy zvýšení bezpečnosti. Nebo jak by v případě letecké katastrofy nebylo nutné hledat ty oranžové gadgety ukryté pod troskami někde v horách, pak je dopravovat, připojovat a teprve potom analyzovat data. Že by to nemuselo trvat dny a týdny, ale stačilo by sáhnout na server a mít data hned. I tentokrát byla odpověď: „Ne, díky.“

Špičkové technologie a české hlavy

…ale velice pomalu se ledy přece jen začaly hýbat, Honeywell vyvíjel, testoval, vyvíjel a znovu testoval, aby dnes oznámil, že hlasový záznamník a zapisovač letových dat Honeywell Connected Recorder-25 (HCR-25) získal typovou certifikaci pro letouny Boeing 737, 767 a 777. Ty jím budou nově standardně vybaveny už z výroby, ale retrofitovat je mohou také provozovatelé starších letounů.



To menší je kokpitový hlasový záznamník (Cockpit Voice Recorder, CVR), to větší zapisovač letových dat (Flight Data Recorder, FDR) Honeywell Connected Recorder-25.



Technologické podrobnosti pro fajnšmekry. Ultrazvukový maják sloužící pro lokaci blackboxu musí vydržet vysílat minumálně 90 dní, uvnitř nechybí ani další maják, který se aktivuje pod vodou.

HCR-25 je první certifikovaná černá skříňka na světě, která může být během letu online spojena se zemí prostřednictvím satelitů (tisková zpráva zmiňuje spolupráci se společností Inmarsat, ale posloužit mohou i jiné satelitní sítě). Letecké společnosti tak získají okamžitý přehled o stavu letounu a dění v kokpitu.

Ještě si přihřejme naši českou polévku, HCR-25 totiž (ve spolupráci se společností Curtiss-Wright) vznikla v brněnském vývojovém centru Honeywell, ladili zde i spojení s Inmarsatem. Brněnský tým pracuje také na infrastruktuře, která se skládá z cloudových serverů, kde se data z letadel ukládají, analyzují a dál zpracovávají. Podle požadavků jednotlivých zákazníků upraví HCR-25 i lokaci ukládání dat nebo způsob jejich zpracování.



Přehled generací rekordérů v brněnském sídle firmy Honeywell.

„Nový záznamník a zapisovač přináší aerolinkám řadu výhod. Díky neustálému spojení se zemí mají provozovatelé letadel další zdroj sběru dat. Mohou tak zefektivnit jejich údržbu a výkon. Pomocí HCR-25 jsou okamžitě dostupná všechna data, přenáší se v reálném čase a jsou tak k dispozici pro interní analýzy. HCR-25 například okamžitě pozná tzv. hard landing a dopravce může okamžitě reagovat předepsanou prohlídkou letadla. V případě nehody pak jsou všechna data okamžitě k dispozici. To může například zrychlit vyšetřování a pomoci zabránit dalším podobným nehodám,“ vysvětluje Tomáš Král, vedoucí oddělení Recorders společnosti Honeywell Technology Solutions Czech Republic.