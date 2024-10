Česká družice VZLUSAT-2 vyfotila Prahu. Kosmem poletuje už skoro tři roky

Nedávno jsme si ukázali, jak si zdarma stáhnout čerstvý snímek libovolného místa v Česku, který pořídila evropská družice Sentinel-2. Republiku křižuje přinejmenším jednou týdně, a protože účet platí Evropská unie, na srdci nás může zahřát skutečnost, že to je z 1/27 i naše vlastní kosmické plavidlo.

Věděli jste ale, že nám nad hlavou už skoro tři roky a zhruba každých 94 minut prosviští i 100% česká družice? Jmenuje se VZLUSAT-2, je vyzbrojená jednoduchou kamerou a Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) se během nedávného státního svátku pochlubil na sociálních sítích: Vyfotili jsme Prahu!



Čerstvá fotografie Prahy z české experimentální družice VZLUSAT-2

Mise VZLUSAT-2 začala 13. ledna 2022 na mysu Canveral, kdy ji na nízkou oběžnou dráhu a společně s hromadou dalších cubesatů vynesla raketa Falcon 9. Není to tedy žádný mnohametrový obr, ale prototypový nanosatelit, který měl za úkol v prvé řadě ověřit technologie pro budoucí českou satelitní konstelaci.

Jako penál na tužky v kosmu

Bezmála tříletý provoz nicméně už dnes zajistil našemu vesmírnému korábu nesmrtelné místo hned vedle československé a posléze české letky magionů ze 70. až 90. let minulého století. Původním plánem byly totiž (přinejmenším) dva roky aktivní činnosti na oběžné dráze.



10×10×34 centimetrů, 4 kilogramy a dvě kamery

Technicky vzato se jedná o standardní cubesat konstrukce 3U (PDF specifikace). Jak už název napovídá, základní (1U) cubesat je vlastně kostka s rozměry 10×10×10 centimetrů. VZLUSAT-2 je pak trojkostka (3U), a tak má na české poměry úctyhodné rozměry 10×10×34 centimetrů a hmotnost zhruba 4 kilogramy.



Cubesat je otevřený standard nanosatelitů

Dvě kamery a systém natáčení družice k Zemi

Do této masy se vešla celá řada vědeckých hraček, jmenovitě:

Dvě 1,3MP kamery s rozlišením 30 a 500 metrů

Rentgenové senzory

Detektor záblesků Gamma

A nakonec také systém setrvačníků, díky kterým se může cubesat správně natočit kamerami k zemskému povrchu, aby vůbec dokázal pořídit nějakou tu fotografii. Bez tohoto systému by se jinak družice vlivem magnetického pole otáčela a pravděpodobnost, že se někdy čočka objektivu podívá na Zemi zrovna v okamžiku přeletu nad Prahou, by se limitně blížila nule.



Postupné sestavování družice s objektivem, který zabírá nejvíce prostoru

Schopnost natáčení za letu je klíčovým předpokladem pro další české kosmické mise, které budou v příštích letech provádět řízený dálkový průzkum planety a vyfotit prakticky libovolné místo na povrchu.

Kde se nachází právě teď?

Družice obíhá Zemi po heliosynchronní dráze a po třech letech provozu se nachází ve výšce 461-471 kilometrů. Jeden oblet trvá zhruba 94 minut a na aktuální pozici se můžete podívat třeba na webu N2YO.



Aktuální poloha VZLUSAT-2 na webu N2YO

V závěru článku jsme připravili i jednoduchý skript, který pomocí známých dráhových elementů tělesa vypočítá výšku nad obzorem a azimut VZLUSAT-2 z pohledu pozorovatele kdekoliv v Česku. Stačí vyplnit vaše zeměpisné souřadnice a nadmořskou výšku.



Poloha VZLUSAT-2 na nebeské sféře optikou pozorovatele na návsi v Čížkách

Podívejte se, jak je na to baterie družice

Známou polohou družice to ale ani zdaleka nekončí, každý nadšenec má totiž k dispozici i pohled na podrobnou telemetrii. VZLUSAT-2 totiž posílá aktuální data do sítě projektu SatNOGS, což je takový komunitní „Flightradar24“ pro zapojené družice.



Telemetrická data zachycená pozemní komunitní sítí SatNOGS

Aktuální situaci na palubě VZLUSAT-2 najdete zde a z přehledu se dozvíte třeba to, že palubní počítač právě teď spaluje 359 mA elektrického proudu. Baterii nicméně dobíjí solární panely, a tak nelze doufat, že bude mít VZLUSAT-2 dostatek šťávy na to, aby splnil poslední klíčový úkol své mise...

Po několika fotografiích Prahy nastal čas vyfotit také Brno!

Počítáme v Pythonu, kde je VZLUSAT-2

Na závěr slíbený kód v Pythonu pro zjištění pozice VZLUSAT-2 na nebeské sféře z pohledu pozorovatele kdekoliv v Česku. Je třeba doinstalovat knihovnu Skyfield pro astronomické výpočty a Pytz pro převod časových pásem.