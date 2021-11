Česká fabrika chce vyvinout vodíkovou lokomotivu HydrogenShunter 3000

Až jednou pojedete vlakem z Brna do Jihlavy, možná bude železniční soupravu pohánět ekologická vodíková lokomotiva. Tato trať spojující dvě česká krajská města, se totiž stále nedočkala elektrifikace.

Že to zní jako sci-fi? Tak to pozor, současná evropská vize bezuhlíkové budoucnosti totiž už přiměla výrobce hledat nové ekologické pohony a vodík patří k těm neslibnějším.

Zajímá se o něj i tuzemský výrobce lokomotiv CZ LOKO, který se před pár dny pochlubil zahájením vývoje lokomotivy na vodíkový pohon HydrogenShunter 3000.



Vizualizace HydrogenShunter 3000

Vše je na úplném začátku a inženýry zatím čeká studie samotné proveditelnosti, pokud se to ale podaří, CZ LOKO postaví prototyp s výkonem 800 kW. Lokomotiva by používala energii z trakčních baterií, ty by ale dobíjely právě vodíkové články.

Hybridní lokomotivy

Výrobce by použil podobný přístup, který zvolil i u dalších prototypů lokomotiv budoucnosti. Třeba u modelu HybridShunter 1000 s trojicí bateriových kontejnerů s kapacitou 600 kWh, které ovšem dobíjí klasický spalovací motor.



Vizualizace HybridShunter 1000

K čemu je takový hybrid vlastně dobrý? Bez aktivního spalovacího motoru je prakticky bezemisní a s velmi sníženou hlučností, což umožňuje jeho nasazení třeba pro posunování (tzv. shunting) v depech, fabrikách nebo při provozu v zástavbě měst.



Vizualizace DualShunter 2000

Výčet ekologických lokomotiv nakonec doplňuje ještě bateriový E-Shunter 3000 pro lehký posun a DualShunter 2000, který umožňuje provoz na obou typech železnic: elektrifikované i neelektrifikované.