České 3D tiskárny od Průši už kompletně ovládnete z mobilu a webu. Firma spouští cloudový slicer EasyPrint

České 3D tiskárny od Prusa Research se už obejdou bez instalace desktopového PrusaSliceru, firma totiž dnes spustila jeho cloudovou verzi EasyPrint. Díky tomu model připravíte a pošlete do tisku třeba i z mobilu.



Webové rozhraní PrusaSliceru – EasyPrint

EasyPrint bude zároveň zajímavou alternativou pro naprosté začátečníky, pro které může být klasický slicer příliš komplikovaný. Novinka ale nebude přinejmenším zpočátku úplně pro každého, firma totiž bude EasyPrint šířit skrze pozvánky. Dnes ji dostane prvních pár set šťastlivců, kteří pak mohou přitáhnout další uživatele.

EasyPrint je propojený s katalogem Printables

EasyPrint je úzce propojený s katalogem Printables. U jednotlivých modelů najdete stejnojmenné tlačítko, které jej otevře rovnou v prostředí webového sliceru. EasyPrint nicméně funguje i samostatně na adrese printables.com/slice a samozřejmě pracuje i v mobilní aplikaci Prusa pro Android a iOS.



Propojení s katalogem Printables – stačí klepnout na tlačítko EasyPrint

Vedle modelů z katalogu si program poradí i s nařezáním vlastních modelů ve formátech STL, 3MF a OBJ, které do něj nahrajete. Samotná konverze do tiskového formátu G-CODE probíhá na serverech Prusa Research a majitelé tiskáren napojených do cloudového systému Prusa Connect pak mohou model rovnou poslat do mašiny k výrobě.

Základní nastavení, náhled a šup do mašiny

EasyPrint nabízí klasické náhledové zobrazení před nařezáním a po včetně pohledu na jednotlivé vrstvy a organizaci objektů na tiskovém plátu. Vypadá to opravdu jako PrusaSlicer. Konfigurace tisku je ale zatím jednodušší a cílí opravdu hlavně na začátečníky a rychlý tisk.



Náhled po nařezání modelu, nastavení tisku a volba tiskárny

Webová řezačka nabídne výběr tiskového materiálu z vlastního katalogu, typ a míru výplně (infill), několik základních druhů podpěr (supports) a konečně výběr z tiskových profilů jako v klasickém PrusaSliceru.

Hotové dílo můžete také stáhnout buď jako G-CODE, anebo projekt 3MF pro další dopracování ve velkém PrusaSliceru a dalších nástrojích.

Svěží design, ale ještě prosím perimetry

K dokonalosti už chybí snad jen nastavení perimetrů, tedy tloušťky obvodů, což je jeden z důležitých parametrů při ladění pevnosti hotového výtisku.



Cloudový slicer napojený na katalog Printables v mobilní aplikaci Prusa

EasyPrint má svěží design a některé prvky, kterými by se mohl inspirovat i klasický desktopový PrusaSlicer, který by zasloužil trošku oživit. Platí to třeba o informačních obrázcích různých tiskových konfigurací (typ podpěr, výplň), ve kterých se většina začínajících tiskařů ztrácí.