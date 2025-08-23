České čerpací stanice proti lupičům nasadí Fog Cannon. Podívejte se, jak zaplní prostor mlhou

Společnost MOL Česká republika na vybraných čerpacích stanicích bez nočního provozu nasazuje nové bezpečnostní řešení, které reaguje na riziko nočních vloupání. Zamlžovací generátor Fog Cannon Modular 200 při detekci narušitele během 11 sekund zahalí prostor hustou mlhou – ze zdravotního hlediska jde o netoxický aerosol, je bez zápachu a neulpívá na vystaveném zboží, jeho jedinou úlohou je dezorientovat pachatele, ztížit či zamezit jeho pohybu v prostoru.
V praxi to vypadá takhle:
Zařízení měří 30 × 13 × 39 cm, napájí se z běžné elektrické sítě a pro případ výpadku proudu má záložní akumulátor. Jedna jednotka v prostorách o objemu 200 m3 zkrátí viditelnost na 150 cm. Aerosol se generuje z Modular BAG, což je plastový vak o objemu 500 ml, zapouzdřený v papírovém kontejneru, ze kterého vyčnívá pouze hadička pro připojení k přístroji. Aerosol aktivuje požární hlásiče.
Fog Cannon Modular 200 a náplň na tvorbu „mlhy“.
Zatím je zařízení instalované na několika provozovnách, které se v noci zcela zavírají a kde není přítomna obsluha. Fog Cannon je kompatibilní se stávajícími bezpečnostními systémy, jako jsou čidla pohybu nebo kamerové systémy. Výhodou je nenáročná instalace bez nutnosti stavebních úprav, což umožňuje její postupné nasazování na dalších čerpacích stanicích. Do konce léta 2025 by měl být Fog Cannon nainstalován na dalších sedmi lokalitách.
Technologie má potenciál i pro další formy využití – například v kombinaci s tísňovým tlačítkem, které by umožnilo její aktivaci i v přítomnosti obsluhy. V takovém případě nejenže ochrání majetek a dezorientuje pachatele, ale zároveň poskytne cenné vteřiny pro únik zaměstnanců do bezpečí.