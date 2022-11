Česko má astronauta! Pilot Gripenu je na dobré cestě podívat se do vesmíru

Evropská vesmírná agentura představila ESA Astronaut Class of 2022, tedy 5 nových astronautů a 12 záložních astronautů. Na začátku bylo 22 500 platných přihlášek, na konci jsou jména 8 žen a 9 mužů. Právě mezi náhradníky je i Čech.

Působivý životopis

Jmenuje se Aleš Svoboda, pochází z Brna, vystudoval brněnskou Univerzitu obrany (obor zaměřený na vojenské technologie), později přidal druhý magisterský titul z Univerzity Pardubice (dopravní inženýrství), odskočil si do Alabamy na Air University of the US Air Force a zpátky na Univerzitě obrany získal doktorát z leteckých a raketových technologií.

Základní vojenský výcvik nastoupil v roce 2005, o tři roky později zahájil pilotní výcvik, prošel základnami v Pardubicích a Náměšti, absolvoval výcvik švédského letectva a řadu kurzů ve strukturách NATO. V roce 2016 nastoupil k 211. taktické letce v Čáslavi, kde začal létat se stíhačkami JAS-39 Gripen, v letech 2019 až 2021 jednotku vedl. Za 14 let má na kontě více než 1 500 letových hodin.

Kromě toho Aleš hraje hokej a badminton, běhá a vše doplňuje posilovnou. Působivý životopis doplňuje od dětství živený sen stát se astronautem. Dnes se mu to povedlo, nicméně zda se skutečně podívá do vesmíru, ukážou až následující roky.

Byli jsme třetí, pak dlouho nic

Prvním a jediným českým (tehdy československým) kosmonautem byl Vladimír Remek, který letěl na jaře 1978. Po Sovětském svazu a USA jsme byli třetím národem, který se dostal do vesmíru, nicméně pak následoval dlouhý půst. Teď se rýsuje šance na jeho ukončení.

„Cítím obrovskou pokoru. Kromě samotné volby jsem zatím nic nedokázal, ale teď nás čeká hodně práce. Vždycky mě zajímala evropská vize cest za hranice zemské orbity, dobývání Měsíce, účast na projektech Gateway a Artemis,“ komentuje Aleš svůj výběr mezi evropskou elitu.

Medailonek českého astronauta Aleše Svobody:

Polsko a paralympik

Poslední výběr evropských astronautů proběhl v roce 2008 (vyhlášen v roce 2009). Letos se hlásilo 37 českých žen a 167 mužů, do druhé fáze postoupilo 8 Češek a 13 Čechů. V širším výběru se dostalo i na Polsko a Velkou Británii, která má ve výběru dvě ženy a Johna McFalla, který v 19 letech přišel o nohu. Později reprezentoval svou zem na paralympiádě a astronautský výcvik absolvuje se zaměřením na proveditelnost.