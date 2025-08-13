Živě Premium
Československá legenda Merkur slaví stovku. Přežila nástup Lega a chystá limitovanou stavebnici bombardéru | Ilustrace: AI Midjourney

Ilustrace: AI Midjourney

Československá legenda Merkur slaví stovku. Přežila nástup Lega a chystá limitovanou stavebnici bombardéru

Jakub Čížek
13. srpna 2025
Diskuze (24)

Legendární česká stavebnice Merkur letos slaví sté narozeniny. V září zve fanoušky do své rodné Police nad Metují, kde pro ně připraví doprovodný program.

Historie Merkuru sahá do roku 1920. Vynálezce Jaroslav Vancl se tehdy vrhl do výroby plechové stavebnice, jejíž díly původně dohromady držely háčky. O pět let později firma registruje ochrannou známku Merkur a postupně se ustálí současná konstrukční technologie z lakovaného plechu a otvory s roztečí 1 cm pro šroubky M3.5 (3,5 mm).

Prototypy robotických merkurů na pražském festivalu Maker Faire:

Po roce 1948 končí Merkur pod hlavičkou Okresního kombinátu v Broumově, výroba ale naštěstí pokračuje. Později dokonce poslouží i Ottu Wichterlemu, který s jeho pomocí sestaví první prototyp aparatury na odstředivé odlévání kontaktních čoček.

Nebyly bez něj ani kontaktní čočky

Po Sametové revoluci se nadšenci pokoušejí vzkřísit značku v nové společnosti Merkur Toys. Není to jednoduché, Merkur čelí ohromné konkurenci v čele se stavebnici Lego, firma to ale po několika proměnách ustojí a funguje až do dnešních dnů.

07f49fa8-59cd-48a0-b970-55d8eafd2614
Pro srdcaře Merkur chystá limitovanou edici B-24 Liberator 

Její příběh po sto letech shrne chystaná publikace Já Merkur a srdcaři si budou moci zároveň pořídit limitovanou edici stavebnice britského válečného bombardéru B-24 Liberator.

Zdroje a další informace: Merkur Toys, Wikipedie
Vstoupit do diskuze (24)

Určitě si přečtěte

Články odjinud