Československá legenda Merkur slaví stovku. Přežila nástup Lega a chystá limitovanou stavebnici bombardéru

Legendární česká stavebnice Merkur letos slaví sté narozeniny. V září zve fanoušky do své rodné Police nad Metují, kde pro ně připraví doprovodný program.
Historie Merkuru sahá do roku 1920. Vynálezce Jaroslav Vancl se tehdy vrhl do výroby plechové stavebnice, jejíž díly původně dohromady držely háčky. O pět let později firma registruje ochrannou známku Merkur a postupně se ustálí současná konstrukční technologie z lakovaného plechu a otvory s roztečí 1 cm pro šroubky M3.5 (3,5 mm).
Prototypy robotických merkurů na pražském festivalu Maker Faire:
Po roce 1948 končí Merkur pod hlavičkou Okresního kombinátu v Broumově, výroba ale naštěstí pokračuje. Později dokonce poslouží i Ottu Wichterlemu, který s jeho pomocí sestaví první prototyp aparatury na odstředivé odlévání kontaktních čoček.
Nebyly bez něj ani kontaktní čočky
Po Sametové revoluci se nadšenci pokoušejí vzkřísit značku v nové společnosti Merkur Toys. Není to jednoduché, Merkur čelí ohromné konkurenci v čele se stavebnici Lego, firma to ale po několika proměnách ustojí a funguje až do dnešních dnů.
Pro srdcaře Merkur chystá limitovanou edici B-24 Liberator
Její příběh po sto letech shrne chystaná publikace Já Merkur a srdcaři si budou moci zároveň pořídit limitovanou edici stavebnice britského válečného bombardéru B-24 Liberator.