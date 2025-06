Český supersport Praga Bohema zajel nový rekord na slavném okruhu pořadu Top Gear. Řídil ho The Stig

Český supersport Praga Bohema nedávno předvedl své kvality na bývalém testovacím okruhu pořadu Top Gear v britském Dunsfoldu. Za jeho volant usedl ostřílený Ben Collins, bývalý tajemný testovací jezdec známý pod přezdívkou „The Stig“, a zajel čas 1:09,8. Tím se Bohema stala nejrychlejším sériově vyráběným silničním vozem s čistě spalovacím motorem na této trati.

Lehká bestie s geniální aerodynamikou

Srdcem tohoto dravce je dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválec o objemu 3,8 litru, který původně pochází z Nissanu GT-R. Britská firma Litchfield i Praga jej však důkladně poladily – pohonná jednotka dostala nová turbodmychadla na míru, suchou olejovou vanu a titanový výfukový systém.



Český supersport Praga Bohema se na okruhu Top Gearu stal nejrychlejším autem se spalovacím motorem

Díky těmto úpravám nyní dává úctyhodných 700 koní (522 kW) a točivý moment 725 Nm. Síla jde na zadní kola přes sekvenční šestistupňovou převodovku Hewland. Samotný výkon by ale nestačil, nebýt muší váhy vozu. Bohema totiž váží pouhých 982 kilogramů, což jí propůjčuje skutečně fenomenální poměr hmotnosti vůči výkonu 1,4 kg na koně.

Když máte takto lehký a výkonný stroj, pak se klíčem k pokoření rychlostních rekordů na okruhu stává aerodynamika. U Bohemy si s ní konstruktéři opravdu vyhráli, a to i za pomoci větrného tunelu používaného týmy Formule 1.

Aerodynamika generuje přítlak dosahující více než 900 kilogramů při rychlosti 250 km/h. Tato neviditelná síla vůz doslova přisaje k asfaltu, což umožňuje neuvěřitelně rychlé průjezdy zatáčkami. Je to hodnota, která by teoreticky umožnila jet autu vzhůru nohama – kdyby na to někdo měl odvahu. Karoserie i monokok jsou kompletně z karbonu.

Rekordní čas ve své kategorii

Za volantem při rekordní jízdě seděl již zmíněný Ben Collins, který v současnosti působí jako testovací jezdec automobilky Praga. Zajímavostí je, že na okruh Dunsfold dorazil s Bohemou po vlastní ose a jízdy absolvoval na zcela standardních silničních pneumatikách Michelin Pilot Sport Cup 2 R.



Praga Bohema

Po příjezdu si Collins ze speciální boční schránky vybalil helmu a kombinézu a po několika zahřívacích kolech zajel čas, který jen o vlásek zaostal za hybridním Aston Martinem Valkyrie. Rozdíl byl pouhé dvě desetiny sekundy (Bohema 1:09,8, Valkyrie 1:09,6). Rekordní čas byl dosažen bez jakýchkoli úprav geometrie, aerodynamiky nebo pneumatik.

Ačkoli je Praga Bohema nekompromisním strojem zrozeným pro závodní dráhy, překvapivě nezapomíná ani na běžné silniční použití. Disponuje totiž homologací pro provoz na veřejných komunikacích. Kromě již zmíněných úložných prostor nabízí i nečekaně prostorný interiér, kam se pohodlně usadí dvě dospělé osoby, a nechybí ani klimatizace či čalounění kůží a Alcantarou.

Automobilka Praga má za sebou úctyhodnou, více než stoletou historii a model Bohema představuje její velkolepý návrat na scénu exkluzivních supersportů. Celkem vznikne pouhých 89 kusů tohoto ručně vyráběného skvostu, což odkazuje na 89. výročí vítězství značky Praga v závodě 1000 mil československých. První zákazníci si své vozy slavnostně převezmou v červenci na nadcházejícím Festivalu rychlosti v Goodwoodu.