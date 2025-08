Cesta na vrchol hory hlupáků. Umělá inteligence může posílit iluzi znalostí bez nutnosti myslet

V roce 2008 vyvolal časopis The Atlantic kontroverzi provokativním článkem „Dělá nás Google hloupějšími?“ („Is Google Making Us Stupid?“). V eseji o rozsahu 4000 slov, která byla později rozšířena do podoby knihy, autor Nicholas Carr naznačil, že odpověď je kladná. Argumentoval tím, že technologie, jako jsou vyhledávače, zhoršují schopnost Američanů hluboce přemýšlet a uchovávat si znalosti.

Dnes však čelíme mnohem zásadnější otázce. Nástroje generativní umělé inteligence jako ChatGPT totiž nenabízejí jen externí paměť pro fakta, ale přebírají samotné myšlení – analýzu, syntézu i kreativitu. Nejde už o to, jak rychle nalezneme nějakou informaci, ale zda si vůbec udržíme schopnost samostatně a kriticky uvažovat.



Článek Dělá nás Google hloupějšími?

Umělá inteligence dnes zvládá věci, které ještě donedávna připomínaly sci-fi: nejen vyhledá, ale také interpretuje, shrnuje a vytváří nové texty. Vyvstává tak velmi podstatná otázka: ztrácíme schopnost myslet opravdu samostatně a kriticky, nebo naopak získáváme příležitost rozvíjet nové, komplexnější dovednosti?

Pohodlnost má svou cenu

Neurologické studie naznačují, že tato pohodlnost má svou cenu. Proces, při kterém přenášíme myšlenkové úkoly na stroje či pomůcky, odborně nazýváme „kognitivní odlehčení“. Dřív to byla třeba tužka a papír, později počítač nebo vyhledávač a dnes jsou to chatboti generativní AI.



Namísto hodin bádání stačí pár vět a dostaneme polotovary

Není divu, protože namísto hodin bádání stačí pár vět a dostaneme polotovary pro referáty, eseje i firemní prezentace. Tyto nástroje mnohým nahrazují potřebu třídit zdroje, porovnávat úhly pohledu a zápasit s nejednoznačností. Místo toho během několika sekund poskytují jasné a propracované odpovědi. Jenže pravidelné vynechávání vlastního úsudku vede k „disuse cascade“, tedy sestupné spirále, kdy lenivějící mozek ztrácí kondici, podobně jako neprocvičovaný sval.

Nedávný výzkum Massachusettského technologického institutu ukázal, že když lidé řešili úlohy s ChatGPT, jejich mozky vykazovaly menší aktivitu ve srovnání s těmi, co pracovali „vlastní hlavou“. A nejen to. Účastníci, kteří si zvykli používat AI, pak měli potíže samostatně navázat, když jim asistent zmizel.

Vrchol hory hlupáků

Tak se rodí „kognitivní dluh“, projevující se tak, že schopnosti, které pravidelně netrénujeme, prostě a jednoduše slábnou a naše mysl leniví. Problém „kognitivního dluhu“ a snížené mozkové aktivity u uživatelů AI byl potvrzen prostřednictvím EEG měřením specifických mozkových vln (alfa, beta, theta, delta). Výzkum je ale zatím veden jako částečně předběžný, s omezenou velikostí vzorku.



Cesta od slepé důvěry v AI ke skutečnému tvoření hodnot

To nás přivádí k takzvanému Dunning-Krugerovu efektu, tedy psychologickému jevu, kdy lidé s nízkými schopnostmi výrazně přeceňují své dovednosti. Umělá inteligence může tento klam nebezpečně posílit. Lidé, kteří pouze přebírají texty od AI bez vlastní úvahy, mívají přílišnou sebedůvěru, ačkoli jim ve skutečnosti chybí hlubší porozumění tématu. Profesor Aaron French tento stav trefně nazývá „vrcholem hory hlupáků“.

Každá mince má ale naštěstí dvě strany. Stejná technologie, která hrozí otupením, se totiž může stát nejmocnějším nástrojem pro posílení lidského intelektu. Mluvíme o „rozšířené inteligenci“, kde AI slouží jako neúnavný asistent. V právu či medicíně už dnes analyzuje tisíce stran dokumentů a uvolňuje tak ruce expertům pro strategická rozhodnutí, na která žádný stroj nestačí.

AI jako dobrý sluha, ale zlý pán

AI umí být spolehlivým sparing partnerem, který přináší inspirace, podněty a nové pohledy. Výhoda je v propojení: stroj rychle analyzuje, člověk posuzuje souvislosti a dělá rozhodnutí, která AI stále neumí, jako je třeba etická volba, kreativní syntéza nebo empatie. Obory nejvíce vystavené AI zaznamenaly téměř čtyřnásobný růst produktivity a pracovní pozice vyžadující schopnost práce mají v průměru o 56 % vyšší mzdové ohodnocení.



Cesta na vrchol hory hlupáků. Umělá inteligence může posílit iluzi znalostí bez nutnosti myslet

Tato revoluce nevyhnutelně nutí ke změně především školství, kde se tradiční esej coby měřítko znalostí stala zastaralou. Cestou není umělou inteligenci zakazovat, ale učit s ní správně a efektivně zacházet. Musíme hodnotit nikoli finální produkt, který může být dílem stroje, ale proces myšlení, tedy zejména schopnost klást správné otázky, kriticky hodnotit zdroje a obhájit si vlastní názor.

Stojíme tedy na rozcestí. Jedna cesta vede k pasivní konzumaci obsahu a intelektuálnímu úpadku. Druhá naopak nabízí partnerství, kde spojení lidské intuice a masivního výpočetního výkonu AI přináší výsledky, o kterých se nám doposud ani nesnilo. Zda nás tedy technologie umělé inteligence učiní chytřejšími, nebo hloupějšími, nezáleží na ní. Je to rozhodnutí, které musí učinit každý z nás.